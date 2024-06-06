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Алексей Березуцкий: «Снова тренировать ЦСКА — большое счастье»

сегодня, 15:22

Алексей Березуцкий, который войдёт в тренерский штаб Марко Николича, прокомментировал своё возвращение в ЦСКА.

Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА — большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.

Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:19
Ну, всё ясно! Кони чемпиони!
isamsn
isamsn
сегодня в 15:30
Наш человек! Удачи!!!
Гость
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