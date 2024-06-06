Алексей Березуцкий: «Снова тренировать ЦСКА — большое счастье»

Алексей Березуцкий, который войдёт в тренерский штаб Марко Николича, прокомментировал своё возвращение в ЦСКА.
Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА — большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.
Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!