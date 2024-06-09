В «Крыльях Советов» хотят, чтобы клуб повторил успех «Лестера»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев ответил на вопрос, сможет ли самарский клуб повторить успех «Лестера», который стал чемпионом АПЛ, только в чемпионате России.
Всё может быть. Чтобы быть чемпионом, у тебя на каждой позиции должны быть игроки сильнее, чем у конкурентов. На чемпионство в России претендуют 3-5 команд. Надо посмотреть составы этих команд, стоимость их игроков. Тогда можно будет здраво и трезво рассудить, могут ли «Крылья» бороться за чемпионство. Да, бывают исключения, тот же «Лестер». Мы очень хотим, чтобы такое произошло с «Крыльями».
вадим всего лишь говорящая голова клуба.
и не забыть историю лестера.
стали чемпионами.
вылетели в чемпионшип.
имеют огромные проблемы с долгами.
вадим всего лишь говорящая голова клуба.
и не забыть историю лестера.
стали чемпионами.
вылетели в чемпионшип.
имеют огромные проблемы с долгами.
Это первое. Второе: для чемпионства, нужен толковый тренер. Осинькин, однозначно- незаурядный тренер, вдумчивый, толковый. Но, он- футбольный авантюрист, что, неоднократно было замечено- и в матчах со Спартаком, проигранном самарцами-0:3, и в Краснодаре, и тд. В советском футболе, я не припомню, тренеров- авантюристов, чемпионов страны. Да, в российском футбольном хозяйстве всё проще, но и здесь, надо иметь определенную футбольную базу, фундамент- для достижения высоких футбольных целей. Исходя из этого, Крылышки, в ближайшем обозримом будущем- на чемпионов России не похожи...
Это первое. Второе: для чемпионства, нужен толковый тренер. Осинькин, однозначно- незаурядный тренер, вдумчивый, толковый. Но, он- футбольный авантюрист, что, неоднократно было замечено- и в матчах со Спартаком, проигранном самарцами-0:3, и в Краснодаре, и тд. В советском футболе, я не припомню, тренеров- авантюристов, чемпионов страны. Да, в российском футбольном хозяйстве всё проще, но и здесь, надо иметь определенную футбольную базу, фундамент- для достижения высоких футбольных целей. Исходя из этого, Крылышки, в ближайшем обозримом будущем- на чемпионов России не похожи...