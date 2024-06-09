В «Крыльях Советов» хотят, чтобы клуб повторил успех «Лестера»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев ответил на вопрос, сможет ли самарский клуб повторить успех «Лестера», который стал чемпионом АПЛ , только в чемпионате России.

Всё может быть. Чтобы быть чемпионом, у тебя на каждой позиции должны быть игроки сильнее, чем у конкурентов. На чемпионство в России претендуют 3-5 команд. Надо посмотреть составы этих команд, стоимость их игроков. Тогда можно будет здраво и трезво рассудить, могут ли «Крылья» бороться за чемпионство. Да, бывают исключения, тот же «Лестер». Мы очень хотим, чтобы такое произошло с «Крыльями».