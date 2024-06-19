Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2024

Сборные Шотландии и Швейцарии не выявили победителя в матче 2-го тура Евро-2024 (1:1).
На 13-й минуте Скотт МакТоминэй вывел вперед номинальных хозяев поля, на 26-й счет сравнял Джердан Шакири.
После этой игры Шотландия идет на 3-м месте в группе А (1 пункт), Швейцария находится на 2-й строчке (4 балла).
Шотландия играет по принципу-"сила есть, ума не надо", силовой, атлетичный футбол, вобщем, как всегда- исторически, без мысли, как придется. Вот и сегодня, борьбы было много, футбола мало...
Пока, ничего особенного на этом турнире не увидел. Надо, всё-таки отдать должное туркам и грузинам, которые далеки от грамотного построения игры, но зато- играют быстро и технично, что приятно глазу.
Шотландия играет по принципу-"сила есть, ума не надо", силовой, атлетичный футбол, вобщем, как всегда- исторически, без мысли, как придется. Вот и сегодня, борьбы было много, футбола мало...
Пока, ничего особенного на этом турнире не увидел. Надо, всё-таки отдать должное туркам и грузинам, которые далеки от грамотного построения игры, но зато- играют быстро и технично, что приятно глазу.
Несколько финалов ЧЕ назад я даже представить, что ТАКИЕ команды будут в нём играть.
Для финальной части ЧЕ - просто убожество какое-то.
Еле-еле досмотрел.
Когда было - даже 12 лет назад - 16 команд, сразу, без раскачки ЛУЧШИЕ команды РУБИЛИСЬ между собой.
Вот это был ФУТБОЛИЩЕ!
Пир футбольных гурманов да и только!
А сейчас УЕФА только деньги интересуют, но прикрываются как всегда "популяризацией футбола"
Чувствую, что в следующий раз ещё больше команд в финальную часть добавится... (((
Несколько финалов ЧЕ назад я даже представить, что ТАКИЕ команды будут в нём играть.
Для финальной части ЧЕ - просто убожество какое-то.
Еле-еле досмотрел.
Когда было - даже 12 лет назад - 16 команд, сразу, без раскачки ЛУЧШИЕ команды РУБИЛИСЬ между собой.
Вот это был ФУТБОЛИЩЕ!
Пир футбольных гурманов да и только!
А сейчас УЕФА только деньги интересуют, но прикрываются как всегда "популяризацией футбола"
Чувствую, что в следующий раз ещё больше команд в финальную часть добавится... (((