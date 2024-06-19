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Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2024

вчера, 23:53
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборные Шотландии и Швейцарии не выявили победителя в матче 2-го тура Евро-2024 (1:1).

На 13-й минуте Скотт МакТоминэй вывел вперед номинальных хозяев поля, на 26-й счет сравнял Джердан Шакири.

После этой игры Шотландия идет на 3-м месте в группе А (1 пункт), Швейцария находится на 2-й строчке (4 балла).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:13
Шотландцы показали хорошую игру с Швейцарией и могли даже и выиграть.
p6v97syjes39
p6v97syjes39
сегодня в 08:00
Очень унылая игра не для ЧЕ
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:05
Вот зачем нам такой футбол?
А ФИФА хочет расширять...
Если бы не малосольные огурцы..., вообще...)
Нам такой футбол не нужен!
sj4tqpv57w8a
sj4tqpv57w8a
сегодня в 07:05
Шотландцам все равно дальше не пройти.
26kf5vbxxknc
26kf5vbxxknc
сегодня в 07:04
Для Швейцарцев эта потеря очков может стать фатальной.
drug01
drug01
сегодня в 06:50
Для Шотландии эта ничья это тоже хорошо
Вещий
Вещий
сегодня в 06:40
Молодцы Шотландцы.... Хороший матч получился
sir_Alex
sir_Alex ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 06:29
А в сравнении с ЧЕ 1988 – так вообще 😄😄😄
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:05
То как шотландцы играли в этом матче вселяет уверенность что с Венгрией будет осторожный первый тайм и очень горячий второй
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:02
Две пока самые слабенькие по игре команды...
ABir
ABir
сегодня в 02:39
В этой группе только немцы - явный фаворит, с остальными сборными пока все туманно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:32
2 тайм швейцарцы сыграли бесцельно
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:08
Жаль, но я болею за Шотландию
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:43
Швейцария упустила шанс досрочно выйти. Теперь будет зависеть от настроения хозяев и от другого матча.
Хотя и с 3-го места шанс почти 100 -процентный будет...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:15
Игра была достаточно спокойная и скучная. Только классный голешник Шакири стал украшением этого серого вечера. Команды не стремились во чтобы то ни стало вырвать победу, стратегически ничья устраивала обе сборные. Швейцария уже практически гарантировала себе место в плей-офф, а Шотландия надеется обыграть в последнем туре Венгрию и выйти из группы с третьего места.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:15
От сборной Швейцарии конечно же ожидал большего. Сборная Шотландии молодцы ребятушки.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:51
Аплодирую стоя!!!!!!!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:47
Ну, не знаю-не знаю...
Несколько финалов ЧЕ назад я даже представить, что ТАКИЕ команды будут в нём играть.
Для финальной части ЧЕ - просто убожество какое-то.
Еле-еле досмотрел.
Когда было - даже 12 лет назад - 16 команд, сразу, без раскачки ЛУЧШИЕ команды РУБИЛИСЬ между собой.
Вот это был ФУТБОЛИЩЕ!
Пир футбольных гурманов да и только!
А сейчас УЕФА только деньги интересуют, но прикрываются как всегда "популяризацией футбола"
Чувствую, что в следующий раз ещё больше команд в финальную часть добавится... (((
Capral
Capral
сегодня в 00:10, ред.
Разочаровали меня швейцарцы. В первом туре понравились больше, более техничной и осмысленной игрой. Но, видимо не имея достаточно класса, трудно всегда играть на должном уровне. Но гол забили- красавец!!!

Шотландия играет по принципу-"сила есть, ума не надо", силовой, атлетичный футбол, вобщем, как всегда- исторически, без мысли, как придется. Вот и сегодня, борьбы было много, футбола мало...

Пока, ничего особенного на этом турнире не увидел. Надо, всё-таки отдать должное туркам и грузинам, которые далеки от грамотного построения игры, но зато- играют быстро и технично, что приятно глазу.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:01
Боевая ничья.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56, ред.
Хороший матч провели команды, несмотря на итоговый ничейный результат. Гол Джердана Шакири стал украшением этого вечера. Какой же он хороший игрок, рано покинул топ лиги Европы. И у тех, и у других теперь хорошие шансы выйти в плей-офф этого турнира. Не скучная ничья была. Шотландцам надо выдать свой лучший матч в матче против Венгрии, чтоб выйти из группы, это будет первый выход в плей-офф от сборной Шотландии в истории, насколько я знаю. Но венгры тоже ведь не подарок. Короче говоря, доживём, увидим.
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
вчера в 23:56
Шотландия сегодня была вообще другой командой, походу перед матчем с немцами тупо перегорели. По второму тайму можно сказать, что швейцарцы пожалуй отскочили. Ну и если шотландцы в последнем туре сыграют как сегодня, то Венгрия вполне может закончить турнир с баранкой.
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