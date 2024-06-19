Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2024

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вчера, 23:53

Сборные Шотландии и Швейцарии не выявили победителя в матче 2-го тура Евро-2024 (1:1).

На 13-й минуте Скотт МакТоминэй вывел вперед номинальных хозяев поля, на 26-й счет сравнял Джердан Шакири.

После этой игры Шотландия идет на 3-м месте в группе А (1 пункт), Швейцария находится на 2-й строчке (4 балла).