Автогол помог Франции обыграть Австрию во встрече чемпионата Европы

Сборная Австрии потерпела поражение от команды Франции в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (0:1).
На 38-й минуте игры случился автогол защитника Максимилиана Вебера.
В следующем туре австрийцы сыграют с Польшей, а французы — с Нидерландами.
Австрийцы молодцы,до последнего бились желая сравнять счет. Борьба в группе продолжится, думаю ни Франции,ни Нидерландам легко не будет
Австрийцы молодцы,до последнего бились желая сравнять счет. Борьба в группе продолжится, думаю ни Франции,ни Нидерландам легко не будет
Канте приятно удивил, демонстрируя все тот же класс.
Киксы Мбаппе и Жиру - лишняя седина у Дешама..., ну а разбитый нос "лягушонка" так и вовсе удручает.
Из плюсов по трехцветным можно сказать одно: это самая скоростная сборная на Евро. Такой ракетный выход в контратаку никто пока повторить не в состоянии..., другое дело дивидендов от этого - кот наплакал..., пока.
Ладно..., смотрим дальше и ждём от французов большего - благо есть на то полно оснований.
Канте приятно удивил, демонстрируя все тот же класс.
Киксы Мбаппе и Жиру - лишняя седина у Дешама..., ну а разбитый нос "лягушонка" так и вовсе удручает.
Из плюсов по трехцветным можно сказать одно: это самая скоростная сборная на Евро. Такой ракетный выход в контратаку никто пока повторить не в состоянии..., другое дело дивидендов от этого - кот наплакал..., пока.
Ладно..., смотрим дальше и ждём от французов большего - благо есть на то полно оснований.