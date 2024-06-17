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Автогол помог Франции обыграть Австрию во встрече чемпионата Европы

вчера, 23:56
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Австрии потерпела поражение от команды Франции в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (0:1).

На 38-й минуте игры случился автогол защитника Максимилиана Вебера.

В следующем туре австрийцы сыграют с Польшей, а французы — с Нидерландами.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:07
Насколько я помню, фавориты ЧМ или ЧЕ никогда с места в карьер не играют. В своё время образцом такой игры были немцы. В группе они играли ни шатко ни валко, но когда начинались игры на вылет они преображались.
A.S.A
A.S.A ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:06
Я не критикую уровень сборной, я с непониманием отношусь к Дешаму (тоже самое и с Саутгейтом)....
Все мы понимаем, что футбол(да и любой вид спорта) не знает сослагательного наклонения....
Вы смотрели вчера матч Бельгия / Словакия???так вот, Бельгия вполне приличная сборная, но пропустив от Словакии так и не смогли хотя бы сраанять счет. В итоге поражение. А это означает, что теперь им кровь из носу нужно побеждать в оставшихся матчах, а это давит на команду, накаляет обстановку и всё такое....вот о чем я. Поэтому, такие сильные сборные(и Франция, и Англия) должны увереннее играть что бы не создавать себе лишних проблем.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 17:56
Да всё нормально, Дружище.
Португалия? Вот, честно сказать, не имею ни малейшего представления об этой команде. Ну посмотрим, просто интересно...)))
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:54
Виктор, не поймите меня не правильно, я не утверждаю, что Испания будет в финале, я лишь сказал, что из всех фаворитов, именно они сыграли убедительно.
Сегодня глянем на португальцев, еще одни фавориты турнира🫡
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:28
Пожалуй самый скучный Евро на моей памяти. Топовые сборные вообще не выкладываются. Англия, Бельгия, Франция, Дания показали просто унылое зрелище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 15:49
Володя, так часто бывает, что первый матч фаворитам не удаётся. Лучше по ходу турнира прибавлять.
cska1948
cska1948 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:37
А если бы Мбаппе при выходе один на дин не промазал, а забил и Франция победила 2:0, вы всё равно были бы недовольны игрой французов?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:37
Понравились мне австрийцы. Не в смысле внешности, а игрой. Из группы выйдут.
pomor45
pomor45
сегодня в 12:39
Что-то есть подленькое в бурном праздновании Дешамом автогола, принёсшего ему не пахнущие 3 очка. Как по мне, так отменил бы автоголы. Для защитника угрозы гола в свои ворота быть не должно. Это для него лицевая линия, а, следовательно, угловой, не более. Но, увы, правила правят, но хоть встречайте такую удачу как-нибудь посдержаннее, а не скачите так, будто забили шикарный гол. Не могу пожелать лягушатникам удачи даже в группе.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:17
Французы никак не смогли забить самостоятельно и пришлось попросить, чтобы это сделали австрияки, а те не смогли отказать и согласились.
Palex
Palex ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:30
Мне кажется, что Дешам пересидел в сборной, как в свое время Лев. Французы в целом играют не плохо, но особой мысли или каких- то новых идей у них не видно. Что касается Саутгейпта, то он самое слабое звено в сборной. Мне он видится, просто бездарным. Грубовато я сказал наверное.....но правильно
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:56
Выскажу, исключительно субъективное мнение. Я не вижу Испанию в финале. Простая, бегунковая команда, резвая, молодая, но- легкочитаемая. Далич очень ошибся, решив сыграть против испанской молодежи в открытый футбол со своими стариками, и первый, кто это почувствовал на себе- Модрич. Испанцы перебегали возрастных хорватов, ловили их на контрах и тд.

Франция, вчера, сыграла ровно настолько, насколько им нужно было, могли забить еще, но главное не это, а то, в какой футбол Франция играет, а играют французы- и академично- и аристократично. Единственное, чего я опасаюсь, чтобы французы не сломались под силовой Германией, что неоднократно случалось на ЧМ. Ну, вобщим, поглядим...

Удачи Вам, Дружище!!!)))
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:42
Здравствуйте, Виктор! Пока, из всех фаворитов лично мне больше всего понравились Испанцы. Вышли молодые пацаны, сделали нужный результат против не самой простой хоть и возрастной сборной и спокойно доигрывали матч. Все остальные фавориты пока так себе. Да, согласен с Вами, что французы играли хорошо, но выиграли за счет индивидуального мастерства и "шального гола", а вот австрийцы, хоть и слабее, но как команда были хороши
A.S.A
A.S.A ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:30
Приветствую Вас! Понятное дело, что спрос будет с тренера и что главное для них, это обеспечить нужный результат, но это футбол и какой бы сильной и уверенной в себе не была бы команда, но от фактора шального гола, рикошета или случайной игры рукой в штрафной ни кто не застрахован! Поэтому, такие сильные по составу сборные должны стараться забивать больше, что бы обезопасить себя от нервных концовок. Вот Испания вышла сделала результат в первом тайме, а во втором играли по счету. А Нидерланды и Итальянцы пропускали случайные мячи и потом упорно отыгрывались
( и хорошо для них, что побеждали по итогу). Вот и Французы с Англичанами играли не против гегемонов, а оберегали счет выигрывая всего лишь в один мяч...!
x63cyyp6zyj7
x63cyyp6zyj7
сегодня в 09:54
Фаворит чемпионата совсем не впечатлил.
cska1948
cska1948 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:24
А что тут непонятного? Французы и англичане приехали на Евро с расчётом дойти до финала. И выпрыгивать из трусов в играх с заведомо более слабыми командами резона для них нет. У нас, болельщиков, с тренерами команд разные интересы. Нам нужна красивая игра в каждом матче, а тренерам нужен красивый результат, т.е. победа. А как известно, что красивая игра не всегда залог успеха. Работу тренера будут оценивать не за красоту игры на турнире, а за результат.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:23, ред.
Приветствую, Дружище Саркис!!!
За Англию не скажу, там, действительно имеются проблемы в построении игры, о чем неоднократно писалось. А вот за Францию, могу однозначно сказать- по игре, составу и креативу- французы лучшие на турнире. Все команды медленно и постепенно вкатываются в турнир, французы не исключение. Уверен, что, мыслями, Франция- уже далеко за пределами "групповухи".

Самый дворянский, породистый футбол демонстрирует, именно Франция. Я конечно не могу предвидеть или предвосхищать, в футболе всякое случается, но, на мой, субъективный взгляд, Франция- самый главный претендент на чемпионство. Не силовые Германия или Англия, шустрая, темпераментная, но простенькая Испания, а именно- элитная Франция. Конечно, могу ошибиться, но, по первому взгляду- так мне показалось...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
bmr86rr7fxhb
bmr86rr7fxhb
сегодня в 07:25
И здесь фавориту помог чисто случай,одержать минимальную победу
shlomo
shlomo
сегодня в 07:01
Звезд у Франции много, а забивать некому.... благо Австрийцы помогли...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:26
Форма Франции понравилась...напоминает форму времён Платини в 80-х
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 02:20


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Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:09
И снова- Браво, Дружище, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё к месту, своевременно и скрупулезно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Уже тогда, советский разведчик- ясно представлял себе ситуацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
амурец
амурец
сегодня в 00:50
Что то звездный состав французов пока не впечатляет
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Я и имел в виду результат действий...могло и не подфартить с автоголом...и красиво бы начертили ничью)...

Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:47
На евро Франция не особо впечатляет)
Только в 2016 году они были близки на домашнем чемпионате, но и там не смогли.
Я почему-то уверен, что они и на этот пролетят мимо кубка) зачем нарушать традиции.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:46, ред.
Вообще не понимаю что происходит с игрой на таком форуме как Чемпионат Европы между такими сборными. Скучное зрелище.
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 00:39
Надеюсь следующие матчи будут намного интереснее!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:39
Время покажет.
Если брать чисто футбольную составляющую, то по мастерству и игровому разнообразию я не вижу пока ни одну сборную рядом с ними.
Завтра на Португалию ещё посмотрим, но тем не менее.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:39
Начало турнира одни ТБ!А теперь время низов по ходу!В матче фаворитов
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Спорный вопрос, Дружище, или Франция- самая скоростная команда на турнире. Возможно, Испания играет быстрей. А вот, самая комбинационная команда- похоже Франция.
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