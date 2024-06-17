Автогол помог Франции обыграть Австрию во встрече чемпионата Европы

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вчера, 23:56

Сборная Австрии потерпела поражение от команды Франции в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (0:1).

На 38-й минуте игры случился автогол защитника Максимилиана Вебера.

В следующем туре австрийцы сыграют с Польшей, а французы — с Нидерландами.