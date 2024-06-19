Сборная Германии обыграла команду Венгрии и вышла в плей-офф Евро-2024

Германия выиграла у Венгрии в матче 2-го тура Евро-2024 (2:0).
Джамал Мусиала открыл счет на 22-й минуте, на 67-й Илкай Гюндоган удвоил преимущество команды.
Германия лидирует в группе А (6 баллов), Венгрия находится на 3-й позиции (0 очков).
Сборная Германии вышла в 1/8 финала турнира.
Венгры неплохо смотрелись, насколько, позволяли им соперники, и не сказать, что мадьяры совсем выглядели безнадежными. Признаки жизни, у сборной есть, но надежд на выход в ПО- пoхоже уже нет. Но эту игру, мадьяры сыграли, на своем, определенном, невысоком уровне. Впрочем, и соперник не особо экзаменировал, играя в пол силы. Вобщем и целом- тренировачная игра для хозяев турнира, которых поздравляю с выходом в ПО. После двух катастрофических провалов, на двух последних ЧМ в группе, сейчас, выход в ПЛ- расценивается как успех.)))
Венгры неплохо смотрелись, насколько, позволяли им соперники, и не сказать, что мадьяры совсем выглядели безнадежными. Признаки жизни, у сборной есть, но надежд на выход в ПО- пoхоже уже нет. Но эту игру, мадьяры сыграли, на своем, определенном, невысоком уровне. Впрочем, и соперник не особо экзаменировал, играя в пол силы. Вобщем и целом- тренировачная игра для хозяев турнира, которых поздравляю с выходом в ПО. После двух катастрофических провалов, на двух последних ЧМ в группе, сейчас, выход в ПЛ- расценивается как успех.)))
Равно как и ход игры: венгры заранее смирились с будущим поражением (ничейку захватить - счастье безмерное).
Немцы - всё таки уже ВТОРОЙ ТУР! - неприятно удивили большим обилием технического брака и излишней, даже для сборной Германии, прямолинейностью и предсказуемостью.
А ещё и на 90-й минуте из-за КУЧИ ошибок и случайностей в своей штрафной могли и пропустить.
Но, повторюсь, венгры СМИРИЛИСЬ заранее.
В общем, бескомпромиссной борьбы не получилось... (((
Равно как и ход игры: венгры заранее смирились с будущим поражением (ничейку захватить - счастье безмерное).
Немцы - всё таки уже ВТОРОЙ ТУР! - неприятно удивили большим обилием технического брака и излишней, даже для сборной Германии, прямолинейностью и предсказуемостью.
А ещё и на 90-й минуте из-за КУЧИ ошибок и случайностей в своей штрафной могли и пропустить.
Но, повторюсь, венгры СМИРИЛИСЬ заранее.
В общем, бескомпромиссной борьбы не получилось... (((