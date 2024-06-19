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Сборная Германии обыграла команду Венгрии и вышла в плей-офф Евро-2024

вчера, 20:53
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Германия выиграла у Венгрии в матче 2-го тура Евро-2024 (2:0).

Джамал Мусиала открыл счет на 22-й минуте, на 67-й Илкай Гюндоган удвоил преимущество команды.

Германия лидирует в группе А (6 баллов), Венгрия находится на 3-й позиции (0 очков).

Сборная Германии вышла в 1/8 финала турнира.

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 08:12
Пока сложно что либо говорить, но удачи Бундестим и надеюсь многое им удастся на этом Евро.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:46
Пока немцы показывают сильную игру
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:06, ред.
Пока наверное немцы и португальцы
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:20
👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:03
Немецкая машина сильна и Германия один из фаворитов этого Евро, но венгры сегодня высветили их проблемы в обороне, особенно при стандартах. Если шотландцы совсем не напрягали немецкую защиту, то венгры каким-то чудом не забили. Моментов у ворот Нойера было предостаточно, но Венгрия простила. Более сильный соперник накажет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Не столько политизации, сколько монетизации спорта.
Пример этого Маски-шоу щас демонстрируют шотландцы со швейцарцами. Смотрю первый тайм с их участием и не понимаю куда и зачем они так быстро бегут..., а толпа народа под пивас на них пялится и до умопомрачения балдеет...
Нет..., конечно где то у меня подгорает при виде счастливых и обеспеченных людей на трибунах от их беззаботности и общего благообразия европейской жизни на фоне нашей тотальной беспросветности - это безусловно есть..., однако до такой степени делать из футбола пародию..., извините меня - это не в какие рамки!
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:43
Не знаю как у всех других, но после политизации спорта и в том числе футбола, у меня пропал интерес к турнирам международного уровня. Такое ощущение что все куплено, продано, решено заранее и делается для развлечения чинов и отвлечения простых людей. Я могу ошибаться, но после стольких коррупционных скандалов, и откровенных политических решений в спорте, не в пользу слабых, верить в чистоту и порядочность спорта нет смысла. А там где нет веры, и интерес падает.
амурец
амурец
вчера в 22:32
Немцы ожидаемо победили и вышли в плей офф
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:25
Зачем тебе эти венгерские недофутболисты в плей офф, пират? Не приведи Господи от этих безпозвоночных еще и в плей офф засыпать!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:14
Германцы вышли из группы 👍
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:12
Это брат-близнец Славы Дацика.
DXTK
DXTK
вчера в 22:00
Германия уже первой вышла из группы, набрали 6 очков из 6 пока возможных, соперники были проходными, и как положено хозяевам турнира показали, кто в доме хозяин. теперь можно готовится и к матчам плейофф, осталось формально сыграть матч с Швейцарией....вот тут и будет некая проверка для команды Нагельсманна
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:59
Закономерный результат! все таки класс немцев выше
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Под допингом были футболисты Глазго Рейнджерс, в финале КК-1972.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:42
Жаль Мадьяр симпатичная сборная
Capral
Capral ответ Futurista (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:39
Согласен, но, человек, если я его правильно понял, говорил про усатого, а их, было много. А те, что после были, усы сбрили...
A.S.A
A.S.A ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:36
Истинные арийцы))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:35
По ходу, бороду не отмыл от угля, после работы, так спешил на игру...)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:35
Немецкий максимум на этом чемпионате - полуфинал. Команды нет, есть набор сильных футболистов. И только. И никто не убедит меня в обратном, что, мол, игры в подгруппах не являются мерилом мастерства. Игры не являются, являются зачастую незаметные взгляду нюансы. О них говорить не буду. Зачем ?
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:33
Пропустили- от Шотландии.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:33
Ждем когда Германия первый гол пропустит. Может и вовсе не пропустит?)))
Capral
Capral ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 21:32
А какой, усатый, их было много в Германии- и все усатые...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:31
Что ж, пока Мусиала впереди, 2 гола. Ждём других...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:31
Походу, немцы уже вышли из группы...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:30
Да, Дружище- очень тонко и точно подмечено, тогда, еще- играли немцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Называется- дожились...)))
Futurista
Futurista ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:29
Этот кочегар немецкой машины...угля просто накидался)...
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:26, ред.
Германия победила благодаря истинным и чистокровным немцам. Усатый был бы доволен потомками)
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:25
В том чемпионате, с венграми случилась трагедия в финале. Но вот, в предварительном турнире, немцы темнили и "проиграли" -3:8.
Dauletbek
Dauletbek ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:25
И Рюдигер)))
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:24
Немцы всегда под допингом)))
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