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Португалия на 90+2-й минуте вырвала победу у Чехии на Евро-2024

вчера, 23:53
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Сборная Португалии выиграла у Чехии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (2:1).

На 62-й минуте игры полузащитник Лукаш Провод вывел чешскую команду вперёд. Автогол защитника Робина Гранача на 69-й позволил португальцам сравнять счёт. Победный для подопечных Роберто Мартинеса мяч забил нападающий Франсишку Консейсау на 90+2-й.

В следующем туре Португалия сыграет с Турцией, а Чехия — с Грузией.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:21, ред.
По поводу Кобзона Люся Гурченко сказала, что у него в штанах 28, а в остальном он был пустой, как барабан ( царство небесное).
Петросян вообще у меня смех не вызывает, юмор для детей у него, равно как и мимика жестов.
Задорнов да, классный был ( земля пухом)
Ну а Жванецкий - вершина юмора и сатиры.
Анекдот от него слушай:

Встречаются две подруги. Привет, привет, ля- ля- тополя... одна другой:
- Ты где работаешь?
Там то там то.
- А сколько получаешь ?
- 120.
- Маловато.
- Да, маловато. А ты где ?
- Там то там то.
- Сколько получаешь?
- 600.
- Эх, нихрена! А чё так много?!
- За вредность доплачивают.
- За какую вредность?
- А хрен ее знает, ведь у нас ее никто не чувствует, у нас ее никто не чувствует, у нас ее никто не чувствует, у нас ее никто не чувствует, у нас ее никто не чувствует, у нас ее .....
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:01
Классная команда, но в первой тройке их не вижу.
Рад буду, если они выиграют!
soccer player 1
soccer player 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:45
Скоро полтинник!
DXTK
DXTK
сегодня в 14:09
По сути Чехи сами подарили победу португальцам
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:23
Пока что на Евро ни одного зрелищного матча не припомню такого, футбол скоро врядли кто смотреть будет
Шуnя771
Шуnя771 ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Самому сколько годков?
Если можно)
soccer player 1
soccer player 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:43
Я шел к этому намерено и добился, с Божьей помощью. Теперь у меня три гимнастки и футболист)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:14, ред.
Великий? Ну, это, кому как... Я, к примеру, никогда не понимал его юмор- сложный, заумный. Мне всегда был ближе юмор- Задорнова, Хазанова, Винокура, Петросяна, то-есть, та, смешинка, где человек не напрягается, а отдыхает душой, что, собственно и должно присутствовать в юморе. А Жванецкий- на любителя. Кто тому же, еще и человек, он был нехороший, если вспомнить, как он обошелся с Иосифом Довыдовичем...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:05
Привет, Володя!!!
Я сказал это образно, в качестве метафоры. Конечно, класс игрока, его Величие- всё осталось при нем, кроме возраста... Очень надеюсь, Криш ещё пошумит на первенстве- в пику своим многочисленным злопыхателям и хейтерам- в частности, коекому, из дремучей тайги и, из жаркого Крыма...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:56
Да....
Нетленное!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:49
" Войдите в мое положение!" - сказала она...
И он вошёл в ее положение..., ещё раз вошёл.. и оставил ее в ее положении...

Тоже из Мишкиного ( царство небесное великому еврею- одесситу).
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:47
Судья 3.14
Если и дальше так будут судить, а тенденция хаоса просматривается, весь смысл футбола теряется...
Мало того, что ВАР миллиметры рисует, ещё и беспредельщики со свистком портят игру.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:45
Дядька из верблюд-лиги освобожден от черновой работы, а Бруну и Бернарду помимо участий в атаках, еще в защите должны отрабатывать. К тому же, они вчера много передач на Роналду делали. В частности, выход 1 на 1 Роналду именно Бруну передачей вывел, а Бернарду, когда мог сам решать, отдал пас.
Шуnя771
Шуnя771 ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 10:44
Всегда помни слова Жванецкого:
"Одно неверное движение - и ты уже отец"!
А так зачет!
Плюсан!
Привет молодой жене!
Шуnя771
Шуnя771 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 10:42
А Испания? Нет?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:42
Виктор, привет! Ну не совсем как памятник. Рон в нескольких эпизодах блеснул, а его изумительный пас пяткой невольно мне напомнил об Э.Стрельцове.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:15
Чехия хорошо себя показала,могла и наказать Португалию.
maa3wxhmhse8
maa3wxhmhse8
сегодня в 07:52
Борьба с автобусом увенчалась успехом.
8zhhu75k6b7s
8zhhu75k6b7s
сегодня в 07:44
Португалию с трудовой победой!
azkan
azkan
сегодня в 07:30
Безбашенный Пепе мне не нравится и не нравился никогда. Но нужно отдать должное, его игра в 41 лет впечатляет.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:02
Дядька из "верблюд лиги" показал лучший футбол нежели соплежуи Бруно и Бернарду из АПЛ
adekvat
adekvat
сегодня в 06:01
Игра в одни ворота, победу вырвали ,еле еле автобус отодвинули.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:04
Красивые игра и победа младших бразильцев...
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 04:24
Класс футболистов португалии сказался.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 03:02
Сегодня именно Роналду добавил красок атаке
Зюпин
Зюпин
сегодня в 02:53
    Зюпин
    Зюпин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 02:50
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 02:40
      Португалия много владела мячом, но без толку, опасных моментов за весь матч кот наплакал. Чехи сами привезли себе оба гола из-за грубых ошибок центрального защитника Гранача. Португалии ловить нечего на Евро, первый же серьезный соперник их остановит. Но если уберут Роналду из состава, то возможно атака заиграет яркими красками. Тогда шансы на успех будут.
      soccer player 1
      soccer player 1
      сегодня в 02:10
      Как жаль, не могу полностью игры смотреть. То на работе, то с детьми вожусь . Нарожал под старость) Так , обзоры смотрю и soccer читаю. Держите в курсе, Пацаны….
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 02:04
      Прочитав заголовок, подумал, что гол забил Нырялду с левой пенки 😊Старею, либо я, либо он!
      Гость
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