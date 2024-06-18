Португалия на 90+2-й минуте вырвала победу у Чехии на Евро-2024

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вчера, 23:53

Сборная Португалии выиграла у Чехии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (2:1).

На 62-й минуте игры полузащитник Лукаш Провод вывел чешскую команду вперёд. Автогол защитника Робина Гранача на 69-й позволил португальцам сравнять счёт. Победный для подопечных Роберто Мартинеса мяч забил нападающий Франсишку Консейсау на 90+2-й.

В следующем туре Португалия сыграет с Турцией, а Чехия — с Грузией.