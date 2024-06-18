Португалия на 90+2-й минуте вырвала победу у Чехии на Евро-2024

Сборная Португалии выиграла у Чехии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (2:1).
На 62-й минуте игры полузащитник Лукаш Провод вывел чешскую команду вперёд. Автогол защитника Робина Гранача на 69-й позволил португальцам сравнять счёт. Победный для подопечных Роберто Мартинеса мяч забил нападающий Франсишку Консейсау на 90+2-й.
В следующем туре Португалия сыграет с Турцией, а Чехия — с Грузией.
Леао. Парень оч. хорош в техническом отношении, но неумение вингера отдать последний пас, ставит крест на всех его способностях и достоинствах.
Далот. Ну здесь все попроще. Он как в МЮ потерялся, так и в сборной никакой.
Витинья. Рановато пока ему исполнять роль ведущего плеймейкера. Бруну ( хоть и не перевариваю его) должен был этим всю игру заниматься..., и наверняка бы в этом случае валидольной концовки для болел португальцев бы не было.
Ну а теперь о хорошем.
Кришка и в свои сорок молодец. До 60 минуты, пока Далот и Леао ерундой страдали, он один создал два опасных момента: исполнил скрытый пас на Витиньо и ударил развернувшись с позиции курящего бамбук Далота.
Нуно Мендеш пахарь/ умница. Именно он просто истерзал чехов и выбил из них остатки концентрации, которой им не хватило.
Жота - мотор и реальный деспот крайних защитников. Парень может создать момент для взятия на любом фланге, вынося мозг обороне соперника.
По итогу. Сильный в плане драматургии и накала матч, с красивой развязкой в конце.
Чехам респект. Голешник вторым темпом был отменный.
Португальцев с победой. Хороший настрой и микроклимат в команде виден невооружённым глазом.
Леао. Парень оч. хорош в техническом отношении, но неумение вингера отдать последний пас, ставит крест на всех его способностях и достоинствах.
Далот. Ну здесь все попроще. Он как в МЮ потерялся, так и в сборной никакой.
Витинья. Рановато пока ему исполнять роль ведущего плеймейкера. Бруну ( хоть и не перевариваю его) должен был этим всю игру заниматься..., и наверняка бы в этом случае валидольной концовки для болел португальцев бы не было.
Ну а теперь о хорошем.
Кришка и в свои сорок молодец. До 60 минуты, пока Далот и Леао ерундой страдали, он один создал два опасных момента: исполнил скрытый пас на Витиньо и ударил развернувшись с позиции курящего бамбук Далота.
Нуно Мендеш пахарь/ умница. Именно он просто истерзал чехов и выбил из них остатки концентрации, которой им не хватило.
Жота - мотор и реальный деспот крайних защитников. Парень может создать момент для взятия на любом фланге, вынося мозг обороне соперника.
По итогу. Сильный в плане драматургии и накала матч, с красивой развязкой в конце.
Чехам респект. Голешник вторым темпом был отменный.
Португальцев с победой. Хороший настрой и микроклимат в команде виден невооружённым глазом.
Однако они меня немного удивили: оборонялись с достоинством, почти весь матч чётко, одновременно не только посматривая на ворота соперника.
И тут гол-красавец от чехов!
Потом - да.
Психология всё таки великая наука.
Мне думается, что именно психология, точнее, психологическая неуверенность чехов в свои силы, в ФАНТАСТИЧЕСКУЮ для них возможность после гола Провода обыграть одного из фаворитов ЧЕ, привела в конечном итоге к их поражению.
По моему мнению, отсутствие должного внимания к психологическому настрою игроков на матч именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, очень часто негативным образом сказывается на конечном результате игры.
Не знаю, как в Европе, а у нас с стране, судя по ходу игр и результатам многих матчей, точно в командах ПРОФЕССИОНАЛОВ - психологов нет.
Однако они меня немного удивили: оборонялись с достоинством, почти весь матч чётко, одновременно не только посматривая на ворота соперника.
И тут гол-красавец от чехов!
Потом - да.
Психология всё таки великая наука.
Мне думается, что именно психология, точнее, психологическая неуверенность чехов в свои силы, в ФАНТАСТИЧЕСКУЮ для них возможность после гола Провода обыграть одного из фаворитов ЧЕ, привела в конечном итоге к их поражению.
По моему мнению, отсутствие должного внимания к психологическому настрою игроков на матч именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, очень часто негативным образом сказывается на конечном результате игры.
Не знаю, как в Европе, а у нас с стране, судя по ходу игр и результатам многих матчей, точно в командах ПРОФЕССИОНАЛОВ - психологов нет.