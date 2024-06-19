Сборная Албании спаслась от поражения в матче с командой Хорватии

Сборные Хорватии и Албании сыграли вничью в матче 2-го тура на Евро-2024 (2:2).
Казим Лачи на 11-й минуте вывел Албанию вперед. Андрей Крамарич на 74-й сравнял счет, а на 76-й автоголом отметился албанец Клаус Гьясула, он же на 90+5-й вернул равенство на табло.
После этой игры Хорватия занимает 4-е место в группе B, Албания находится на 3-й строчке. У обоих коллективов по 1 баллу.
Албания- старательная команда и не сказать что без претензий. Очень тренерская команда, выдержанная, умеющая терпеть и играть до конца. Очень симпатичная сборная, с грамотной подстраховкой по всему полю, неплохо конролирующая центр поля, и надо сказать- неплохо читающая соперника. Очень понравилась, прежде всего- организация игры албанцев, каждый на своем месте- знает куда бежать- кого держать.
Албания- старательная команда и не сказать что без претензий. Очень тренерская команда, выдержанная, умеющая терпеть и играть до конца. Очень симпатичная сборная, с грамотной подстраховкой по всему полю, неплохо конролирующая центр поля, и надо сказать- неплохо читающая соперника. Очень понравилась, прежде всего- организация игры албанцев, каждый на своем месте- знает куда бежать- кого держать.