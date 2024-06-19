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Сборная Албании спаслась от поражения в матче с командой Хорватии

вчера, 17:59
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 2Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Сборные Хорватии и Албании сыграли вничью в матче 2-го тура на Евро-2024 (2:2).

Казим Лачи на 11-й минуте вывел Албанию вперед. Андрей Крамарич на 74-й сравнял счет, а на 76-й автоголом отметился албанец Клаус Гьясула, он же на 90+5-й вернул равенство на табло.

После этой игры Хорватия занимает 4-е место в группе B, Албания находится на 3-й строчке. У обоих коллективов по 1 баллу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:40
Хорваты проваливают турнир.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:18
Тоже подозреваю
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:40
Хорваты из группы не выйдут.
С "дедовщиной" надо заканчивать!
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
Потому что бывают явные фавориты вроде Англии или Германии, а есть хорваты, которые могут и в полуфинал и в финал ЧМ выйти, не знаю я их всегда видел просто как добротную команду.
Ну это же футбол, куда без сенсаций.
mk5rz3nqr9hp
mk5rz3nqr9hp
вчера в 21:01
Кто еще тут спасся, спорный вопрос.
lotsman
lotsman
вчера в 20:08
Сборная Хорватии играет всё хуже и хуже.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:03
по мне так лучше венгров посмотреть чем хорватов, эти Ливаковичи с Перишичами уже десятилетиями пытаются да всё никак не получается
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:58
Какие молодцы албанцы! Все пророчили им 0 очков в "группе смерти", а они бьются на равных с ТОП-сборными и перед последним туром даже имеют шансы на выход из группы. Албания точно не стала пассажиром на этом Евро.
STVA 1
STVA 1 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:55
Они уже рискуют его покинуть
FootFun
FootFun
вчера в 19:50
Уже вырисовывается главныы провал ЕВРО это Хорваты, ждал от них большего
Любитель _футбола
Любитель _футбола ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 19:19
О чем и речь, что случайности, не случайны) нельзя недооценивать команды если они попали на Евро, даже если они аутсайдеры на бумаге
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Любитель _футбола (раскрыть)
вчера в 19:17
Да, Дания на том ЧЕ была случайным пассажиром и попала туда, благодаря печальным событиям.
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 19:12
Приветствую, Дружище!!!
Ну почему темная лошадка? Хорваты- команда авторитетная, известная. Другое дело, что Далич, видимо хреновый стратег и не понимает, что с командой возрастной, надо играть в другой футбол- более внимательный и щадящий, а не бежать вперед оголтело, невзирая на собственные тылы. Я же об этом писал, еще после игры с Испанией. Ну вот, теперь, надо думать- это последняя его работа в сборной. Вообще, с Албанией, у него не очень хорошие воспоминания, с чисто футбольной точки зрения...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Любитель _футбола (раскрыть)
вчера в 19:00
Почему Греция случайный пассажир? Они кажется отборы прошли без поражений. Выиграли они заслуженно!
Они духом были сильны, командной игрой, в группе обыграли Португалию не случайно. ЧЕ может выиграть организованная команда вроде Греции и той же Дании при удачном раскладе, но ЧМ они никогда не выиграют.
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
А как по мне- ничего удивительного. У хорватов- и позиционная атака, и позиционная оборона- на одном, безграмотном уровне!!! Атакуют стандартно и предсказуемо, до тошноты, и защищаются также. Ну как, можно было, оставить такую дыру в центре штрафной, на последних секундах, не оберегая, такую нужную победу?! Ни концентрации, ни грамотного руководства обороной, ничего!!! Я уже не говорю о том, как омерзительно Далич пропускает контры соперника. Вторая игра подряд, фактически- по испанскому сценарию и никаких выводов...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:57
Везёт тому, кто везёт... Хорваты плоховато втягиваются в турнир...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:55
Приветствую!!!
Матч, конечно, не смотрел, но Вам поверю, потому что игру Хорватов видел против Испанцев.
Поэтому, силу Испании нельзя было оценить по первой игре против таких старперов, которые даже против Албании не смогли взять три очка.
Не думаю, что Итальянцы им дадут шансы себя обыграть.
Вот так тёмная лошадка может покинуть турнир!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:49
скорей будет ничья.
Любитель _футбола
Любитель _футбола ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:48
Конечно нет. На Евро нет случайных, об этом и говорил Мбаппе, когда сказал что ЧЕ сложнее чем ЧМ, так как здесь сразу в групповом этапе сложнее с командами которые считаются аутсайдерами. Что Греция не случайный пассажир была когда выигрывала Евро? Там же не было футболистов с топ команд, не было разнообразия тактических ходов, индивидуально сильных футболистов тоже не было. Но бойцовские качества, тренер который поставил игру на результат и огромное желание. Дания в 92 тоже случайный пассажир и что в итоге? Победа на Евро. Этим и интересен ЧЕ.Возможность выстрелить любой команде в отличии от Кубка Юж.Америки где все команды играют друг против друга каждый год, одни и теже 8 команд. На Евро же любая команда котрую толком никто и не знал может приготовить сюрприз топам,
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:36
Вот это поворот......
Ай да Албания...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:35, ред.
Вот это поворот. Очень рад за братьев албанцев. Надеюсь, что сборная Испании выиграет у Италии. Тогда высока будет вероятность, что Албания победит второй состав сборной Испании. Это тогда скорее всего выход в плей-офф будет. Успехов сборной Албании в этой сложной группе!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:35
Долг платежом красен, Клаус сегодня поразил не только ворота соперника, как говориться занёс и вам и нашим))
u8r4588zddwj
u8r4588zddwj
вчера в 18:32
Лучшие времена для сборной Хорватии прошли.
амурец
амурец
вчера в 18:28
Да уж, немного удивительно
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:19
Албания молодцы. Опыта не хватило вырвать победу. Терялись, когда ближе к воротам бежали...
Igo0rek
Igo0rek ответ Любитель _футбола (раскрыть)
вчера в 18:18
А что Грузия не случайный пассажир?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:16
Албания удивляет на этом ЕВРО !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:15
Тут как говориться: "Клаус дал, Клаус взял".
drug01
drug01
вчера в 18:14
Вот так играет Албания!!!! Такая ничья боевая..
DXTK
DXTK
вчера в 18:13
Я думаю Испания сделает с Хорватией тоже самое что и на ЧМ 22 с Германией отцепит их от плейофф проиграв Албании, конечно при условии что Испания и Италия раскатают мировую. Так что матч Италия и Хорватия может ничего не значить вообще.
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