Сборная Турции одержала победу над Грузией в матче чемпионата Европы-2024

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вчера, 20:57

Сборная Турции обыграла команду Грузии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (3:1).

На 25-й минуте игры счёт открыл защитник Мерт Мюльдюр. На 32-й грузины отыгрались — голом отметился нападающий Жорж Микаутадзе. На 65-й полузащитник Арда Гюлер вывел турков вперёд. Точку во встрече поставил форвард Керем Актюркоглу на 90+7-й.

В следующем туре Турция сыграет с Португалией, а Грузия — с Чехией.