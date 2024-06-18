Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЕвро-2024

Сборная Турции одержала победу над Грузией в матче чемпионата Европы-2024

вчера, 20:57
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 1Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Сборная Турции обыграла команду Грузии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (3:1).

На 25-й минуте игры счёт открыл защитник Мерт Мюльдюр. На 32-й грузины отыгрались — голом отметился нападающий Жорж Микаутадзе. На 65-й полузащитник Арда Гюлер вывел турков вперёд. Точку во встрече поставил форвард Керем Актюркоглу на 90+7-й.

В следующем туре Турция сыграет с Португалией, а Грузия — с Чехией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Автогол помог Франции обыграть Австрию во встрече чемпионата Европы
17 июня
Сборная Бельгии уступила Словакии на Евро-2024. VAR отменил два гола Лукаку
17 июня
Сборная Румынии крупно обыграла Украину в матче Евро-2024
17 июня
Англия с минимальным счётом обыграла Сербию на групповом этапе Евро-2024
16 июня
Словения ушла от поражения в матче против Дании на Евро-2024
16 июня
Нидерланды обыграли Польшу в матче группового этапа Евро-2024
16 июня
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:27
Весь матч ждал когда на поле в составе Грузинов выйдут ...Давик Кипиани, Виталька Дараселия, Сашка Чивадзе,Нодарик Хизанишвили,, Томик Костава,Тенгиз Сулаквелидзе,Важка Жвания, Жора Тавадзе,Давик Муджири,Нугзар Какилашвили, Заур Сванадзе,Жора Чилая, Карло Мчелидзе...а еще ВОЛОДЬКА ГУЦАЕВ, РОМА ШЕНГЕЛИЯ, ОТАР ГАБЕЛИЯ,Боря Пайчадзе,Славик Метревели, Миша Месхи,Муртаз Хурцилава, и главное-РЕВАЗ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕЛЕБАДЗЕ-так и не вышел на поле...
ujjb7wg7bex9
ujjb7wg7bex9
сегодня в 04:44
Похоже грузины проиграют все матчи
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 00:11
Хвича? Не отличим от газона.
Зюпин
Зюпин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:32
Ваше счастье
Capral
Capral ответ Зюпин (раскрыть)
вчера в 23:28
Не знаю, не видел.
Зюпин
Зюпин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:15
Мудрик вчера прям жëг!!!)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:01
Сб. Грузии играла как могла, и как ей позволял соперник. Шансы, чтобы сравнять счёт, были, но... Главное, что отдали все силы, и в этом у меня нет никаких сомнений. В связи с этим даже камешка в сторону соседей не брошу. Мои слова в равной степени относятся и к Хвиче.
pomor45
pomor45
вчера в 22:54
Мне всё нравится, потому что я толком ничего и не смотрю. Так мельком, частями, в свободное от дел время. хорошо смотреть обзоры, выжимки. Кажется, что весь матч сплошные голы и моменты. Да и расскажут мне 24у сведущие люди что к чему. Заметил только, что лучше всех объясняют игру те, у кого на практике мало что получается, т.е. сухая теория с древом жизни у них не сочетается. Таких и на этом сайте немало.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:42
Нормальный матч был, напряженный. Турцию с победой!
всё продинамил
всё продинамил ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:25
Извиняюсь, что вклиниваюсь в ваш разговор, но мне матч Германия-Шотландия совсем не понравился. Никакой интриги. Зачем смотреть то, где и так все ясно. Поединок двух разных по уровню команд + удаление у шотландцев. Не люблю смотреть, когда бьют лежачего...
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:01
Ок. Матч начался, я ушел
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:59
Аршавин и по великим праздникам Андрей Тихонов. Остальные да..., мелко плавают.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:56
И кстате- исключительно для зрителей, которые были в умопомешательстве!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:55
Я тебе про Англию/ Францию слово не сказал..., но игру немцев, Илья, реально в ранг скучной возводить не стоило.
Я , кстати, никогда не симпатизировал немецкому футболу, но матч открытия они выдали мощный.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:52
Ладно, сейчас твой злейший враг выходит на поле.))) Приятного просмотра.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:50
Ну да, здесь ты прав. Хотя, мудрость Симеоне- отрицать нельзя, просто, его футбол не такой, как футбол МС...
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48
На Матч ТВ кто эксперты?
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:47
Ладно соглашусь. А то пока не переубедишь, не успокоишься. Германия супер-топ, а я не понимаю в футболе.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:47
А кто эти эксперты, назови?
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:46
Мне не нужно быть экспертом, достаточно того, что мне нравится. Помню пару лет назад смотрел матч Атлетико. Очень унылый матч был, но после посмотрел обзор, где все эксперты хвалили Симеоне за тактику и чуть ли не гением называли. Для экспертов он может и гений, но матчи Атлетико я больше не смотрел.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:45
Он- крымчанин, ему положена экзотика, он- человек южный.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:43
Гол Фюлькруга это было скучно ? А то, что на пару соорудили Хаверц и Мусиала тоже скучно ?
Ты с такими выводами в какой то экзотический футбольный образ входишь.)
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:43
Надо научиться разбираться в футболе и не принимать дешевку за зрелище. В твоем понимании, если команды техничные и создают моменты- это признак высокого класса. Ничего подобного. В играх равных соперников, высокого футбольного интеллекта, как правило, беспорядочной беготни на те и другие ворота не бывает. Высококлассные команды- не стараются перебегать друг друга...
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:37
Ну раз нет матча лучшего этого, зачем начинать спорить со мной? Дальше, возможно, такой матч будет.
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:36
Немцы играли на результат, а не для фанатов. Конечно, их фанаты довольны, но для нейтрального зрителя было скучно.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:36
Не было еще на этом первенстве настоящей добротной игры- ни от кого. Франция играет в элитный футбол. Германия в силовой. Англия еще в поиске своей игры. Испания- в простенький, живой футбол. Это те- кто фавориты. Пока, большего сказать не могу. Надо дождаться, хотябы 2-го тура...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:34
Один из лучших матчей, удачи обеим командам
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:33
Ну и чем были немцы хуже сегодняшних кУдесникоВ ?
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:31
Матч открытие, конечно, смотрел. Много голов не значит хороший футбол. Порой даже 0:0 лучше смотрится, чем 4:4.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:30
Ну так ответь, который на твой взгляд лучший матч Евро, если этот не такой?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 