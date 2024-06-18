Сборная Турции одержала победу над Грузией в матче чемпионата Европы-2024

Сборная Турции обыграла команду Грузии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (3:1).
На 25-й минуте игры счёт открыл защитник Мерт Мюльдюр. На 32-й грузины отыгрались — голом отметился нападающий Жорж Микаутадзе. На 65-й полузащитник Арда Гюлер вывел турков вперёд. Точку во встрече поставил форвард Керем Актюркоглу на 90+7-й.
В следующем туре Турция сыграет с Португалией, а Грузия — с Чехией.
Удивляться тут не стоит, иногда даже аутсайдеры в матчах между собой устраивают подобные шоу.
В чемпионатах могут забивать один гол за пять, шесть матчей, а между собой наколатить друг другу полную авоську. Причём голы могут залетать просто немысленные по красоте.
Нужны ли в финальных турнирах такие команды низкого уровня?
Тут мнения могут разойтись.
По мне так таких команд не должно быть в финальных турнирах, а противникам такого мнения наверное и команды уровня Кипра и Литвы могут подойти, они тоже между собой могут шоу устроить.
Удивляться тут не стоит, иногда даже аутсайдеры в матчах между собой устраивают подобные шоу.
В чемпионатах могут забивать один гол за пять, шесть матчей, а между собой наколатить друг другу полную авоську. Причём голы могут залетать просто немысленные по красоте.
Нужны ли в финальных турнирах такие команды низкого уровня?
Тут мнения могут разойтись.
По мне так таких команд не должно быть в финальных турнирах, а противникам такого мнения наверное и команды уровня Кипра и Литвы могут подойти, они тоже между собой могут шоу устроить.
Про тактику и игровой замысел речи заводить смысла нет, ибо бились два дога. По совести сказать хорошо бились, но в завершении практически все удары были во вратаря, и этим все сказано.
P.S. Смотрел игру с одной целью - определить уровень карпинских пацанов на фоне аутсайдеров Евро. Вывод неутешительный: и турки и грузины намного лучше наших.
Про тактику и игровой замысел речи заводить смысла нет, ибо бились два дога. По совести сказать хорошо бились, но в завершении практически все удары были во вратаря, и этим все сказано.
P.S. Смотрел игру с одной целью - определить уровень карпинских пацанов на фоне аутсайдеров Евро. Вывод неутешительный: и турки и грузины намного лучше наших.
От Хвичи Кварцхелии ожидал бОльшего, а не только последние 15 минут.
В общем, меня лично не впечатлил: обычный Хвича из казанского Рубина.
Прямо, как живой. ))
От Хвичи Кварцхелии ожидал бОльшего, а не только последние 15 минут.
В общем, меня лично не впечатлил: обычный Хвича из казанского Рубина.
Прямо, как живой. ))