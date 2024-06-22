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Начо перейдёт в «Аль-Кадисию»

вчера, 19:40

Начо станет игроком «Аль-Кадисии» из Саудовской Аравии.

Испанец уже прошёл медосмотр и на днях подпишет 2-летний контракт с клубом.

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rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:36
ну нашел куда переходить!! а мог бы еще в европе побегать или в Реале остаться!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:44
Реал и клубы КСА наладили торговый путь))
Аль Кадисия стал чемпионом 2 лиги. и вот усиливается, чтоб не позорится в высшей лиге...посмотрим как пойдут дела Начо в новом клубе
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