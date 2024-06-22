Начо перейдёт в «Аль-Кадисию»

Начо станет игроком «Аль-Кадисии» из Саудовской Аравии.
Испанец уже прошёл медосмотр и на днях подпишет 2-летний контракт с клубом.
Начо станет игроком «Аль-Кадисии» из Саудовской Аравии.
Испанец уже прошёл медосмотр и на днях подпишет 2-летний контракт с клубом.
Аль Кадисия стал чемпионом 2 лиги. и вот усиливается, чтоб не позорится в высшей лиге...посмотрим как пойдут дела Начо в новом клубе
Аль Кадисия стал чемпионом 2 лиги. и вот усиливается, чтоб не позорится в высшей лиге...посмотрим как пойдут дела Начо в новом клубе