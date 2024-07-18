Ямаль — первый игрок не старше 17 лет, оценённый более чем в 100 млн евро

По данным сайта Transfermarkt, нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал первым футболистом не старше 17 лет, трансферная стоимость которого превысила 100 млн евро.
Цена игрока выросла на 30 млн, теперь она составляет 120 млн.
Форвард выиграл чемпионат Европы 2024 года.
Так что все эти вопли "пусть пройдет испытания, пусть отыграет сезоны, пусть докажет и не сломается" - и что тогда? Это его жизнь. И его карьера.
Так что все эти вопли "пусть пройдет испытания, пусть отыграет сезоны, пусть докажет и не сломается" - и что тогда? Это его жизнь. И его карьера.