Ямаль — первый игрок не старше 17 лет, оценённый более чем в 100 млн евро

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вчера, 19:54

По данным сайта Transfermarkt, нападающий «Барселоны» и сборной Испании стал первым футболистом не старше 17 лет, трансферная стоимость которого превысила 100 млн евро.

Цена игрока выросла на 30 млн, теперь она составляет 120 млн.

Форвард выиграл чемпионат Европы 2024 года.