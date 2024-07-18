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Ямаль — первый игрок не старше 17 лет, оценённый более чем в 100 млн евро

вчера, 19:54

По данным сайта Transfermarkt, нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал первым футболистом не старше 17 лет, трансферная стоимость которого превысила 100 млн евро.

Цена игрока выросла на 30 млн, теперь она составляет 120 млн.

Форвард выиграл чемпионат Европы 2024 года.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ _Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 12:39
Какое отношение эти ка зм чм имеют отношение к Лиге Чемпионов - сильнейшему турниру по футболу в мире
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:59, ред.
Я согласен по поводу того, что тренер "разглядел" его талант и поэтому взял в сборную. Но в данном случае я говорю о личном впечатлении от этого футболиста. У вас иной взгляд по этому вопросу, ради бога, сколько людей - столько и мнений. Это вполне естественно.
4n2y9rh385v8
4n2y9rh385v8
сегодня в 10:58
Как болельщик Реала скажу, что Ямал очень одаренный футболист. Дриблинг, скорость, удар, все при нем. Лишь бы травмы обошли стороной
Kosmos58
Kosmos58 ответ AlkoZavrRex (раскрыть)
сегодня в 10:58
Как Зенит?
Dima salev
Dima salev
сегодня в 09:58
Барселона великий клуб этим доказано. Барселона может растить звёзд а не покупать Мебаппе за миллионы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 09:25, ред.
На это отвечу одно. Начни смотреть Ла Лигу.
Ямаль свой ценник после Евро только приподнял. А ковал он его в испанской Примере, где провел прекрасный, результативный для его возраста сезон за Барселону.
Иначе Де Ла Фуэнте просто не включил бы этого футбольного вундеркинда в состав Фурии.
_Elliada_
_Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:19
Месси даже в 37 с футболом не закончил. Недавно выиграл КА. А в 36 - ЗМ, в 35 - ЧМ
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:17
С реализацией моментов есть проблемы
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:14
Ничего особо удивительного в этом нет, ведь инфляция евро тоже за последние годы выросла, да и на ЕВРО-2024 Ямаль себя весьма неплохо проявил. Его стоимость и за 200 и 300 может перевалить с годами. После каждого крупного турнира он будет всё более и более дорожать, если конечно будет прогрессировать и не будет подвержен серьёзным травмам. И это конечно на руку "Барсе", пребывающей, как известно, в финансовом кризисе. Ямаль - основной актив "Барселоны" и её главная надежда.
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 09:13
Мир сошёл с ума....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:37
Неплохо показал себя на ЕВРО,вот и цена поднялась,все естественно .
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
сегодня в 03:34
Барселона кузница талантов. Реал же скупает всё блестящее и готовенькое как сорока.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:08, ред.
Не ну даже после побед и призов тот же Иньеста не стал популярным игроком. Был снят целый фильм о страданиях Иньесты что он всем побоку из-за тихого характера. Люди любят плохишей типа Матерацци и Зидана. Скандалы.
Так что все эти вопли "пусть пройдет испытания, пусть отыграет сезоны, пусть докажет и не сломается" - и что тогда? Это его жизнь. И его карьера.
3ton
3ton ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Ничего выдающегося в этом комментарии не вижу
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:25
Ничего выдающегося в этом футболисте я не вижу. Просто многих "подкупает" его юный возраст, для которого он действительно хорош. Ну а то, что футболисты превратились в товар, который можно купить - продать за указанную продавцом сумму, в этом ничего, к сожалению, удивительного нет. Повторю, к сожалению.
adekvat
adekvat
вчера в 22:54
Пару сезонов понаблюдаем в кого выоастет.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:47
Были уже «новые Месси», и где они сейчас? Кто-нибудь помнит ещё такого игрока, Фати звали? Пусть сначала пройдёт испытание второго сезона (а лучше стабильно отыграет сезона три-четыре), не словит звёздную болезнь, и потом уже всерьёз будут разговоры про 250 лямов…
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 21:10
А Месси в 26 закончился в Европе
25процентный клоун
25процентный клоун ответ _Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:06
Да уж, время летит, лишь бы не закончил с футболом через 10ть лет как Лео
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:03
А у нас в 26 всё подают надежды...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:50
За сотку Барса его точно не продаст. В ПСЖ даже за 250 млн не отдали.
ssspartak
ssspartak ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:43
Это похоже когда в каком нибудь рекламном лохотроне объявляют цену на товар какие нибудь 99.99$ а внизу мелким шрифтом несколько строчек и вот там то оказывается реальная цена))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
любой клуб мира может приобрести игрока за 1 млрд евро.
соглашение заключено до конца 2026 года.
то есть. действующий контракт до 2026 года.
и уже согласованно его продление до 2031.
STVA 1
STVA 1 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 20:34
Да наверное лярд объявят
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:28
С ценой понятно (хоть и не считаю это адекватной цифрой) а вот отступные любопытно узнать?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:12
Мамардашвили подорожал до 45 млн евро.
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 20:03
Ему уже 17
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 20:02
Это плохо..
Вещий
Вещий
вчера в 19:59
Евро конечно многим ценник поднял...
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