«Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира по версии Brand Finance

Сайт Brand Finance опубликовал рейтинг наиболее дорогих футбольных брендов мира. Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. «Реал» – 1,81 млрд долларов;
2. «Манчестер Сити» – 1,73 млрд долларов;
3. «Барселона» – 1,65 млрд долларов;
4. «Манчестер Юнайтед» – 1,5 млрд долларов;
5. «Ливерпуль» – 1,48 млрд долларов;
6. «Бавария» – 1,33 млрд долларов;
7. ПСЖ – 1,29 млрд долларов;
8. «Арсенал» – 1,07 млрд долларов;
9. «Тоттенхэм» – 930 млн долларов;
10. «Челси» – 897 млн долларов.
Так и думал всегда что он где то в третьем десятке...между Валенсией и Бенфикой...)))
Так и думал всегда что он где то в третьем десятке...между Валенсией и Бенфикой...)))