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«Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира по версии Brand Finance

вчера, 13:42

Сайт Brand Finance опубликовал рейтинг наиболее дорогих футбольных брендов мира. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. «Реал» – 1,81 млрд долларов;

2. «Манчестер Сити» – 1,73 млрд долларов;

3. «Барселона» – 1,65 млрд долларов;

4. «Манчестер Юнайтед» – 1,5 млрд долларов;

5. «Ливерпуль» – 1,48 млрд долларов;

6. «Бавария» – 1,33 млрд долларов;

7. ПСЖ – 1,29 млрд долларов;

8. «Арсенал» – 1,07 млрд долларов;

9. «Тоттенхэм» – 930 млн долларов;

10. «Челси» – 897 млн долларов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:56, ред.
Чё там МЮ на третьем месте делает, ума не приложу. Такое фиаско последних лет ... и манки на 3-м месте. Чепуха полная. Или Рэтклифф подсуетился ? Ну если только ...
Ron09
Ron09
вчера в 20:55
Сити удивительно удивляет вылезли в Апл только 22 года назад а уже выше Юнайтед который там был всегда
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:47
Никогда не думал что бестрофейный Тоттенхэм дорогой....дороже условных Челси,Атлетико,Интера,Милана и пр...

Так и думал всегда что он где то в третьем десятке...между Валенсией и Бенфикой...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:03
Всё относительно, но играют (команда) и торгуют (Перес) отлично!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:59
А зенит где ?
af9jba5kgr4e
af9jba5kgr4e
вчера в 15:04
Лучший клуб в истории, так и должно быть
drug01
drug01
вчера в 14:53
Раньше Реал был посильнее!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:15
Богатыем быть хорошо. А лучше быть успешным. Реал заслуженно на первом. Пока первый.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:12
6 английских клубов в списке....в АПЛ щас все бабки)
амурец
амурец
вчера в 14:04
Лучший в мире клуб, сответственно и самый дорогой бренд
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:03
Реал, это реально Галактикос !!!
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