Беллингем — самый дорогой футболист финала Евро-2024 по версии CIES

По версии Международного центра спортивных исследований (CIES), самым дорогим игроком в финальном матче чемпионата Европы 2024 года между Испанией и Англией (2:1) стал полузащитник Джуд Беллингем.
Стоимость англичанина оценивается в 285 млн евро. Топ-10 выглядит следующим образом:
Джуд Беллингем (Англия) — 285 млн
Фил Фоден (Англия) — 205 млн
Букайо Сака (Англия) — 186 млн
Ламин Ямаль (Испания) — 156 млн
Коул Палмер (Англия) — 126 млн
Деклан Райс (Англия) — 108 млн
Родри (Испания) — 98 млн
Энтони Гордон (Англия) — 87 млн
Николас Уильямс (Испания) — 86 млн
Педри (Испания) — 85 млн
вот Джуд - да.
и гол словакам ничего не значит.
многие оправдывают игрока с травмой и корсетом плеча))
испанский вратарь Унаи Симо с травмой руки отыграл все 7 матчей.
еще раз, если игрок на травме, пускай не выходит играть!!!
а если выходит, то пускай будут готовы к критике он и его фанаты.
если тренер ставить здоровых игроков на матч,
то Джуд с травмой плеча вообще не должен был играть за основу.
как не играл Педри.
но мы то знаем, в чем дело.
Беллингема тащат на ЗМ в главных фаворитах еще с осени.
а по факту удивительный неликвид.
вот Джуд - да.
и гол словакам ничего не значит.
многие оправдывают игрока с травмой и корсетом плеча))
испанский вратарь Унаи Симо с травмой руки отыграл все 7 матчей.
еще раз, если игрок на травме, пускай не выходит играть!!!
а если выходит, то пускай будут готовы к критике он и его фанаты.
если тренер ставить здоровых игроков на матч,
то Джуд с травмой плеча вообще не должен был играть за основу.
как не играл Педри.
но мы то знаем, в чем дело.
Беллингема тащат на ЗМ в главных фаворитах еще с осени.
а по факту удивительный неликвид.
да, игрок супер талант, без спора.
Но пока что я вижу зеркальное отражение.
Зидан, помнится, свою первую половину сезона в Реале был не очень хорош.
а потом был лучшим в мире.
Беллингем, наоборот, был монструозен в первой половине сезона.
и просто отсутствовал на поле с начала года.
в полуфинал и финал Лиги чемпионов без его яркой игры прошли.
Евро 2024 тоже.
ладно, за Евро можно все собак вешать на Саутгейта.
но в плей офф Лиги чемпионов тренер то Анчелотти)))
не всё в кадр входит , есть моменты поважней.
да, игрок супер талант, без спора.
Но пока что я вижу зеркальное отражение.
Зидан, помнится, свою первую половину сезона в Реале был не очень хорош.
а потом был лучшим в мире.
Беллингем, наоборот, был монструозен в первой половине сезона.
и просто отсутствовал на поле с начала года.
в полуфинал и финал Лиги чемпионов без его яркой игры прошли.
Евро 2024 тоже.
ладно, за Евро можно все собак вешать на Саутгейта.
но в плей офф Лиги чемпионов тренер то Анчелотти)))
не всё в кадр входит , есть моменты поважней.