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Беллингем — самый дорогой футболист финала Евро-2024 по версии CIES

вчера, 11:29
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

По версии Международного центра спортивных исследований (CIES), самым дорогим игроком в финальном матче чемпионата Европы 2024 года между Испанией и Англией (2:1) стал полузащитник Джуд Беллингем.

Стоимость англичанина оценивается в 285 млн евро. Топ-10 выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем (Англия) — 285 млн

Фил Фоден (Англия) — 205 млн

Букайо Сака (Англия) — 186 млн

Ламин Ямаль (Испания) — 156 млн

Коул Палмер (Англия) — 126 млн

Деклан Райс (Англия) — 108 млн

Родри (Испания) — 98 млн

Энтони Гордон (Англия) — 87 млн

Николас Уильямс (Испания) — 86 млн

Педри (Испания) — 85 млн

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:26
и где игра "на все деньги" ?!
Capral
Capral
вчера в 15:10
Как же так, самый дорогой футболист, а сыграл- как самый дешевый. Оказывается не только тренер во всем виноват. Если футболисты, уровня Кейна, Беллингема и др., неспособны проявить себя на поле, вне зависимости от тренерских идей- значит вопросов к этим футболистам не меньше, чем к тренеру...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:18
Джуда Беллингема сравнивают с Зинедином Зиданом.
да, игрок супер талант, без спора.
Но пока что я вижу зеркальное отражение.
Зидан, помнится, свою первую половину сезона в Реале был не очень хорош.
а потом был лучшим в мире.
Беллингем, наоборот, был монструозен в первой половине сезона.
и просто отсутствовал на поле с начала года.
в полуфинал и финал Лиги чемпионов без его яркой игры прошли.
Евро 2024 тоже.
ладно, за Евро можно все собак вешать на Саутгейта.
но в плей офф Лиги чемпионов тренер то Анчелотти)))
не всё в кадр входит , есть моменты поважней.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:12
Фил Фоден, грустно игравший не на своей позиции - не разочаровал.
вот Джуд - да.
и гол словакам ничего не значит.
многие оправдывают игрока с травмой и корсетом плеча))
испанский вратарь Унаи Симо с травмой руки отыграл все 7 матчей.
еще раз, если игрок на травме, пускай не выходит играть!!!
а если выходит, то пускай будут готовы к критике он и его фанаты.
если тренер ставить здоровых игроков на матч,
то Джуд с травмой плеча вообще не должен был играть за основу.
как не играл Педри.
но мы то знаем, в чем дело.
Беллингема тащат на ЗМ в главных фаворитах еще с осени.
а по факту удивительный неликвид.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:03, ред.
Джуд Белингхэм и Фоден самые дорогие а толку ноль
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:02
одни англичане, а кроме автобуса ниче и показать не смогли)))
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:36, ред.
Вот только, к сожалению, на Евро и половину этого ценника не оправдал. Хотя справедливости ради стоит отметить, что ни один игрок сборной Англии не оправдал ожиданий болельщиков. Склонен считать, что бОльшая часть вины лежит на тренере, на его постановке игры (а вернее её отсутствии). Но это ни в коем случае не оправдывает тусклой игры Беллингема и компании.
Вещий
Вещий
вчера в 11:35
Англия проиграла Евро, а тут аж трое лучших..... как считали непонятно...
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 11:35
И самый безтолковый.. После Авейру, конечно.. 🤭
Гость
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