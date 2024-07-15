Беллингем — самый дорогой футболист финала Евро-2024 по версии CIES

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вчера, 11:29

По версии Международного центра спортивных исследований ( CIES ), самым дорогим игроком в финальном матче чемпионата Европы 2024 года между Испанией и Англией (2:1) стал полузащитник .

Стоимость англичанина оценивается в 285 млн евро. Топ-10 выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем (Англия) — 285 млн

Фил Фоден (Англия) — 205 млн

Букайо Сака (Англия) — 186 млн

Ламин Ямаль (Испания) — 156 млн

Коул Палмер (Англия) — 126 млн

Деклан Райс (Англия) — 108 млн

Родри (Испания) — 98 млн

Энтони Гордон (Англия) — 87 млн

Николас Уильямс (Испания) — 86 млн

Педри (Испания) — 85 млн