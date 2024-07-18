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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 2 2024/2025

«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов

сегодня, 00:13

«Бордо» испытывает серьёзные финансовые проблемы.

По информации источника, в клубе надеялись на то, что новым владельцем станет компания Fenway Sport Group, которая владеет «Ливерпулем». Но сделка не состоялась и теперь нынешнему владельцу Жерару Лопесу необходимо погасить долг в размере 40 млн евро, либо французскому клубу придётся объявить себя банкротом.

Отмечается, что второй вариант очень вероятен. Ожидается, что необходимая сумма не будет внесена. Во время тренировочного сбора в Испании игроков предупредили о сложившейся ситуации. «Бордо» может потерять профессиональный статус.

«Жирондинцы» 6 раз выигрывали чемпионат Франции. Последние два сезона команда провела в Лиге 2.

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УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:52
Может им тоже на авито объявление подать? Глядишь и найдется какой-нибудь бизнесмен, который купит клуб.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:38
печально так с этим с самобытным и отчасти культовым клубом.
Смертин играл за Бордо.
многие великие легенды, как Зинедин Зидан, Эрик Кантона, Лизаразю, Паулета.
и конечно, Малком с Кавенаги.
очень очень жаль будет, если исчезнет клуб с великой историей.
надеюсь найдут деньги и в будущем вернутся в Лигу 1.
как вернулся Сент Этьен.
Клубы с такой историей не должны исчезнуть.
Через банкротство проходили Глазго Рейнджерс, Парма, Фиорентина.
но они вернулись.
Вернется и Бордо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
Или найдётся ещё какой ни будь "богатый дядя" , который приобретёт клуб...
Гость
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