«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов

«Бордо» испытывает серьёзные финансовые проблемы.
По информации источника, в клубе надеялись на то, что новым владельцем станет компания Fenway Sport Group, которая владеет «Ливерпулем». Но сделка не состоялась и теперь нынешнему владельцу Жерару Лопесу необходимо погасить долг в размере 40 млн евро, либо французскому клубу придётся объявить себя банкротом.
Отмечается, что второй вариант очень вероятен. Ожидается, что необходимая сумма не будет внесена. Во время тренировочного сбора в Испании игроков предупредили о сложившейся ситуации. «Бордо» может потерять профессиональный статус.
«Жирондинцы» 6 раз выигрывали чемпионат Франции. Последние два сезона команда провела в Лиге 2.
Смертин играл за Бордо.
многие великие легенды, как Зинедин Зидан, Эрик Кантона, Лизаразю, Паулета.
и конечно, Малком с Кавенаги.
очень очень жаль будет, если исчезнет клуб с великой историей.
надеюсь найдут деньги и в будущем вернутся в Лигу 1.
как вернулся Сент Этьен.
Клубы с такой историей не должны исчезнуть.
Через банкротство проходили Глазго Рейнджерс, Парма, Фиорентина.
но они вернулись.
Вернется и Бордо.
Смертин играл за Бордо.
многие великие легенды, как Зинедин Зидан, Эрик Кантона, Лизаразю, Паулета.
и конечно, Малком с Кавенаги.
очень очень жаль будет, если исчезнет клуб с великой историей.
надеюсь найдут деньги и в будущем вернутся в Лигу 1.
как вернулся Сент Этьен.
Клубы с такой историей не должны исчезнуть.
Через банкротство проходили Глазго Рейнджерс, Парма, Фиорентина.
но они вернулись.
Вернется и Бордо.