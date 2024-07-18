«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов

1721250839

сегодня, 00:13

«Бордо» испытывает серьёзные финансовые проблемы.

По информации источника, в клубе надеялись на то, что новым владельцем станет компания Fenway Sport Group, которая владеет «Ливерпулем». Но сделка не состоялась и теперь нынешнему владельцу Жерару Лопесу необходимо погасить долг в размере 40 млн евро, либо французскому клубу придётся объявить себя банкротом.

Отмечается, что второй вариант очень вероятен. Ожидается, что необходимая сумма не будет внесена. Во время тренировочного сбора в Испании игроков предупредили о сложившейся ситуации. «Бордо» может потерять профессиональный статус.

«Жирондинцы» 6 раз выигрывали чемпионат Франции. Последние два сезона команда провела в Лиге 2.