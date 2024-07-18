«Альфа-Банк» стал новым спонсором «Спартака»

«Спартак» и «Альфа-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве.
Контракт рассчитан на 3 года.
Сообщается, что сделка будет приносить «красно-белым» 250 миллионов рублей в год.
«Спартак» и «Альфа-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве.
Контракт рассчитан на 3 года.
Сообщается, что сделка будет приносить «красно-белым» 250 миллионов рублей в год.
Хорошая коммерческая история. Руководство Альфа-банка никогда не скрывала своей симпатии к Спартаку. Теперь закрепили эту симпатию официально.
Ну а так что, И не спонсором , а владельцем. И не сейчас, а 15 лет назад. Вот тогда бы эта новость была почище любой ! Хоть спортивной , хоть политической.
Хорошая коммерческая история. Руководство Альфа-банка никогда не скрывала своей симпатии к Спартаку. Теперь закрепили эту симпатию официально.
Ну а так что, И не спонсором , а владельцем. И не сейчас, а 15 лет назад. Вот тогда бы эта новость была почище любой ! Хоть спортивной , хоть политической.