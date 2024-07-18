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«Альфа-Банк» стал новым спонсором «Спартака»

вчера, 13:05

«Спартак» и «Альфа-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве.

Контракт рассчитан на 3 года.

Сообщается, что сделка будет приносить «красно-белым» 250 миллионов рублей в год.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:57
- Смог Спартак договориться с Альфа-Банком? Да честь и хвала ему! Давно пора банкиров "расшевелить" на благотворительность! А сколько ещё всяких-разных банков по всей России "без присмотра болтается"? Да не только на РПЛ и ФНЛ, а ещё и на хоккей, волейбол и баскетбол хватит. Ну и про детские дома, и детские команды забывать не стоит...
112910415
112910415
вчера в 18:18
ну, ничего худого в этом нет
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:19
по футбольным меркам копеешная прибыль, интересно какое место на футболке они отжали за эти деньги, Лукойл же заглавной темой останется я так понимаю?
DVOK68
DVOK68
вчера в 15:05
Цвета к цветам
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:07
Сошлись по цвету .....:)))... Теперь спартаковцы не "мясо". Теперь они - "альфа-самцы"....:)))
Хорошая коммерческая история. Руководство Альфа-банка никогда не скрывала своей симпатии к Спартаку. Теперь закрепили эту симпатию официально.

Ну а так что, И не спонсором , а владельцем. И не сейчас, а 15 лет назад. Вот тогда бы эта новость была почище любой ! Хоть спортивной , хоть политической.
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 14:07
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:50
    Ещё с "Омега - банк" подписать для полного счастья - вообще красота будет!)))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Опытные на бегах обычно ставят на "хромую " лошадь...)
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:15
    Денег лишних не бывает.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:14
    Не на ту лошадку в чемпионате Альфа Банк поставил, ой не на ту...
    матос
    матос
    вчера в 13:12
    гроши , Авен и больше бы дал....
    cmehvyvy57c9
    cmehvyvy57c9
    вчера в 13:11
    Ну теперь Спартак будет чемпионом
    Гость
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