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Моуриньо планирует усилить «Фенербахче» Гюндоганом

вчера, 12:57

«Фенербахче» может подписать хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана.

Это инициатива главного тренера турецкой команды Жозе Моуриньо.

Ранее сам игрок утверждал, что с детства хотел выступать за «Галатасарай».

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Все комментарии
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t78yu5xp5gj4
вчера в 13:24
Переход Илкая Гюндогана из «Барселоны» в «Фенербахче» может быть интересным развитием карьеры для немецкого полузащитника. Инициатива главного тренера турецкой команды Жозе Моуриньо показывает его стремление собрать сильных игроков в своём клубе. Однако ранее сам Гюндоган выражал желание выступать за «Галатасарай», что может повлиять на его решение о переходе.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21
Состав, конечно, усилить можно...
Но что делать с этим сильным составом.
Моуриньо не способен создать здоровую атмосферу.
После себя он оставляет только выжженную землю.
Интересно, как ему удалось одурачить очередной клуб?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:09
Если хотел ,то должны уговорить.
Гость
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