«Фенербахче» может подписать хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана.
Это инициатива главного тренера турецкой команды Жозе Моуриньо.
Ранее сам игрок утверждал, что с детства хотел выступать за «Галатасарай».
«Фенербахче» может подписать хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана.
Это инициатива главного тренера турецкой команды Жозе Моуриньо.
Ранее сам игрок утверждал, что с детства хотел выступать за «Галатасарай».
Но что делать с этим сильным составом.
Моуриньо не способен создать здоровую атмосферу.
После себя он оставляет только выжженную землю.
Интересно, как ему удалось одурачить очередной клуб?
Но что делать с этим сильным составом.
Моуриньо не способен создать здоровую атмосферу.
После себя он оставляет только выжженную землю.
Интересно, как ему удалось одурачить очередной клуб?