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«Марсель» арендует игрока сборной Аргентины

вчера, 09:55

«Интер» продлит контракт с полузащитником сборной Аргентины Валентином Карбони до июня 2029 года (с зарплатой 1,5 миллиона евро в год) и отдаст его в аренду в «Марсель». Данное соглашение будет предусматривать опцию выкупа за 35 миллионов евро. А за аренду французский клуб заплатит миллион евро.

Карбони подпишет контракт в ближайшие дни. «Интер» оставляет за собой право обратного выкупа футболиста (в случае его покупки «Марселем») за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 19-летний атакующий полузащитник выступал на правах аренды за «Монцу». Провёл 32 матча в Серии А и Кубке Италии, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 15 миллионов евро.

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Все комментарии
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 10:59
Это радует!
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:19
Перспективный молодой игрок
drug01
drug01
вчера в 10:17
Это хороший игрок удачной игры
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