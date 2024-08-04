«Ювентус» намерен расстаться с рядом игроков

1722760813

вчера, 11:40

Главный тренер «Ювентуса» сообщил, что не рассчитывает на целый ряд футболистов. Речь идёт о вратаре , защитниках и , полузащитниках , , и нападающем .

Мотта не видит данных игроков в команде и не вызвал их на товарищескую игру против «Бреста» (2:2).