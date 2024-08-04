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«Ювентус» намерен расстаться с рядом игроков

вчера, 11:40

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта сообщил, что не рассчитывает на целый ряд футболистов. Речь идёт о вратаре Войцехе Щесном, защитниках Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани, полузащитниках Хансе Кавильи, Филипе Костиче, Уэстоне МакКенни и нападающем Федерико Кьезе.

Мотта не видит данных игроков в команде и не вызвал их на товарищескую игру против «Бреста» (2:2).

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03 августа
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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 07:00
Даёшь новый Ювентус!!!
NYJ
NYJ
вчера в 15:26
Зенит, брать будешь?
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:03
Правильное решение. Ювентусу нужно обновлять команду и избавляться от балласта.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:52
+++++++!!!!!!!!))))))
bmy6vg759t46
bmy6vg759t46
вчера в 13:50
Состав переполнен, нужно облегчить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:25
Огласите весь список....пожалуйста...
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 12:56
Пора в серию В очиститься, пора...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:34
Не зная, Италию совсем, не зная, игроки основы ли это или скамейка, я предполагаю либо зачистку скамейки, либо финансовые проблемы Старой Синьоры. Первое - было бы логичным, распродажа ненужного это всегда хорошо. А если финансовый кризис, пожелаю этому легендарному клубу поскорее из него выходить
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:21
Большая распродажа в Юве похоже
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 11:59
Добрый день!

Может я ошибаюсь, но кто то из ваших коллег топит за Локо...
Короче, и в персону и на коллектив -

С Днём Железнодорожника!)
2czc22e6egew
2czc22e6egew
вчера в 11:50
За все отвечает тренер, ему виднее кто нужен, а кто нет.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 11:48
Кто играть будет? Ахах))) можно вообще расформировать этих.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:43
Весь неликвид скидывают
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:41
Давно пора почистить состав
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