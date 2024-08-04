«Ювентус» намерен расстаться с рядом игроков

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта сообщил, что не рассчитывает на целый ряд футболистов. Речь идёт о вратаре Войцехе Щесном, защитниках Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани, полузащитниках Хансе Кавильи, Филипе Костиче, Уэстоне МакКенни и нападающем Федерико Кьезе.
Мотта не видит данных игроков в команде и не вызвал их на товарищескую игру против «Бреста» (2:2).
Может я ошибаюсь, но кто то из ваших коллег топит за Локо...
Короче, и в персону и на коллектив -
С Днём Железнодорожника!)
Может я ошибаюсь, но кто то из ваших коллег топит за Локо...
Короче, и в персону и на коллектив -
С Днём Железнодорожника!)