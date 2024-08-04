«Рома» готова выставить на продажу игрока основы

1722758286

вчера, 10:58

«Рома» раздумывает над тем, чтобы выставить на продажу полузащитника . При этом римляне готовы снизить запрашиваемую сумму с 20 миллионов до 13-14 миллионов евро. Интерес к Бове проявляет «Фиорентина». Также за развитием ситуации следит «Астон Вилла».

Бове является воспитанником «Ромы». Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 22-летний центральный полузащитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 18 миллионов евро.

Ранее римляне установили цену на нападающего Тэмми Абрахама.