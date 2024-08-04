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«Рома» готова выставить на продажу игрока основы

вчера, 10:58

«Рома» раздумывает над тем, чтобы выставить на продажу полузащитника Эдуардо Бове. При этом римляне готовы снизить запрашиваемую сумму с 20 миллионов до 13-14 миллионов евро. Интерес к Бове проявляет «Фиорентина». Также за развитием ситуации следит «Астон Вилла».

Бове является воспитанником «Ромы». Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 22-летний центральный полузащитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 18 миллионов евро.

Ранее римляне установили цену на нападающего Тэмми Абрахама.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:19
Не понимаю неужели он в Роме оказался лишним... или что то недоговаривают.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:11
Здравствуйте. Не все матчи есть в линии, некоторых нет либо нет на них каких-то отдельных видов ставок.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:02
Интересно с , чего это Рома решила устроить распродажу?)
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