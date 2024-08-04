«Ливерпуль» готов расстаться с одним из полузащитников

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вчера, 10:17

«Ливерпуль» готов расстаться с полузащитником сборной Англии до 20 лет . «Красные» рассматривают различные варианты продолжения карьеры для игрока. Одним из которых является его продажа за 12 миллионов фунтов стерлингов. Кларк не поехал с клубом в турне по США и тренируется с молодёжной командой.

Англичанина хочет приобрести «Ред Булл Зальцбург», который возглавил бывший помощник Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс. Но наиболее вероятным является вариант с арендой Кларка. Есть предложения от «Лидса», «Шеффилд Юнайтед», «Норвича» и «Ковентри».

Кларк находится в системе «Ливерпуля» с августа 2021 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 19-летний центральный полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.