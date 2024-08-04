«Ливерпуль» определился с будущим Карвалью

«Ливерпуль» определился с будущим полузащитника Фабиу Карвалью. «Мерсисайдцы» готовы принять выгодное предложение о покупке игрока, но больше не будут рассматривать варианты с арендой.
Сообщается, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Саутгемптона» по Карвалью в размере 15 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, контракт португальца с «красными» действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «РБ Лейпциг» и «Халл Сити», Карвалью сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего атакующего хавбека в 14 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов расстаться с одним из своих полузащитников.