«Ливерпуль» определился с будущим Карвалью

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вчера, 11:12

«Ливерпуль» определился с будущим полузащитника . «Мерсисайдцы» готовы принять выгодное предложение о покупке игрока, но больше не будут рассматривать варианты с арендой.

Сообщается, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Саутгемптона» по Карвалью в размере 15 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, контракт португальца с «красными» действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «РБ Лейпциг» и «Халл Сити», Карвалью сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего атакующего хавбека в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов расстаться с одним из своих полузащитников.