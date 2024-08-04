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«Ливерпуль» определился с будущим Карвалью

вчера, 11:12

«Ливерпуль» определился с будущим полузащитника Фабиу Карвалью. «Мерсисайдцы» готовы принять выгодное предложение о покупке игрока, но больше не будут рассматривать варианты с арендой.

Сообщается, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Саутгемптона» по Карвалью в размере 15 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, контракт португальца с «красными» действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «РБ Лейпциг» и «Халл Сити», Карвалью сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего атакующего хавбека в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов расстаться с одним из своих полузащитников.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 13:49
На предсезонке был не плох два гола забил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:18
С аренды денег меньше капает, но зато в течение длительного времени...
shlomo
shlomo
вчера в 11:17
Непонятно почему отказали "святым"..... они предложили даже больше его реальной стоимости.
Гость
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