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Холанд показал, как на протяжении 7 часов смотрит на карту

вчера, 19:17

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд необычным образом провёл 7-часовой перелёт.

Команда вернулась из тура по США. Норвежец выложил на своей странице в социальной сети видео, в котором непрерывно смотрит на монитор с картой в самолёте, подписав ролик следующим образом:

Просто выдержал 7-часовой перелёт.

Без телефона, без сна, без воды, без еды, только карта. Легко.

Холанд показал, как на протяжении 7 часов смотрит на карту Холанд показал, как на протяжении 7 часов смотрит на карту

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:15
А может всё проще - картинка в голове Эрлинга? )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:02
Не все витамины одинаково полезны....
Если смотреть 7 часов на карту и она тебе интересна - меняй доктора....
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:57, ред.
Бедный Холанд...Наверное с детства мечтал стать штурманом или географом на худой конец, а пришлось стать футболистом... Эх, судьба-злодейка...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:52
Вот молодец-то какой)) Надо было еще видео записать, а то не поверят)))
Lewa2708
Lewa2708 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:37
Пенальти, это лотерея, хоть 700 часов посмотрит)
Рекорды это хорошо, но главное общий результат
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:32
Холланду нужно больше времени отдавать футболу.
Эти семь часов он мог потратить на теоретическую подготовку. К примеру посмотреть, как играют вратари при пробитии пенальти. А ещё лучше подумать о смене клуба. Лично мне не понравилось, что Гвардиола заменил Холланда после того, как он забил пятый гол в матче Лиги чемпионов. Почему тренер не дал игроку превзойти рекорд?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:26, ред.
Глазами моргал?
- Да!
Тогда в компанию юного барселоновца Ямалю, с книгой Гиннесса под мышкой, не попадаешь!))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:25
Бзик поймал ☝️😉
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:25
По другому это называется - "Залип"...)
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