Холанд показал, как на протяжении 7 часов смотрит на карту

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вчера, 19:17

Нападающий «Манчестер Сити» необычным образом провёл 7-часовой перелёт.

Команда вернулась из тура по США . Норвежец выложил на своей странице в социальной сети видео, в котором непрерывно смотрит на монитор с картой в самолёте, подписав ролик следующим образом: