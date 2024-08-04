Холанд показал, как на протяжении 7 часов смотрит на карту

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд необычным образом провёл 7-часовой перелёт.
Команда вернулась из тура по США. Норвежец выложил на своей странице в социальной сети видео, в котором непрерывно смотрит на монитор с картой в самолёте, подписав ролик следующим образом:
Просто выдержал 7-часовой перелёт.
Без телефона, без сна, без воды, без еды, только карта. Легко.
- Да!
Тогда в компанию юного барселоновца Ямалю, с книгой Гиннесса под мышкой, не попадаешь!))
- Да!
Тогда в компанию юного барселоновца Ямалю, с книгой Гиннесса под мышкой, не попадаешь!))
Эти семь часов он мог потратить на теоретическую подготовку. К примеру посмотреть, как играют вратари при пробитии пенальти. А ещё лучше подумать о смене клуба. Лично мне не понравилось, что Гвардиола заменил Холланда после того, как он забил пятый гол в матче Лиги чемпионов. Почему тренер не дал игроку превзойти рекорд?
Эти семь часов он мог потратить на теоретическую подготовку. К примеру посмотреть, как играют вратари при пробитии пенальти. А ещё лучше подумать о смене клуба. Лично мне не понравилось, что Гвардиола заменил Холланда после того, как он забил пятый гол в матче Лиги чемпионов. Почему тренер не дал игроку превзойти рекорд?