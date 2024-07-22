Энцо Зидан в ближайшее время завершит карьеру

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вчера, 13:21

Экс-полузащитник «Реала» , сын бывшего футболиста и тренера «сливочных» , близок к завершению игровой карьеры.

Хавбек находится без клуба уже более года. Последней его командой на данный момент была «Фуэнлабрада».

Вероятно, в ближайшее время Энцо объявит о завершении карьеры.