Энцо Зидан в ближайшее время завершит карьеру

Экс-полузащитник «Реала» Энцо Зидан, сын бывшего футболиста и тренера «сливочных» Зинедина Зидана, близок к завершению игровой карьеры.
Хавбек находится без клуба уже более года. Последней его командой на данный момент была «Фуэнлабрада».
Вероятно, в ближайшее время Энцо объявит о завершении карьеры.
Ну а насчет "природа отдыхает на детях" похоже правда. Так с ходу только два исключения вспомнил - Мальдини и Верон.
Ну а насчет "природа отдыхает на детях" похоже правда. Так с ходу только два исключения вспомнил - Мальдини и Верон.