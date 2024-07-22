Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Энцо Зидан в ближайшее время завершит карьеру

вчера, 13:21

Экс-полузащитник «Реала» Энцо Зидан, сын бывшего футболиста и тренера «сливочных» Зинедина Зидана, близок к завершению игровой карьеры.

Хавбек находится без клуба уже более года. Последней его командой на данный момент была «Фуэнлабрада».

Вероятно, в ближайшее время Энцо объявит о завершении карьеры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вида завершил карьеру в сборной Хорватии
21 июля
«Это было похоже на конец фильма». Скалони – о Ди Марии
19 июля
Тадич завершил карьеру в сборной Сербии
18 июля
Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии
15 июля
Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии
15 июля
Ди Марии вручили памятную футболку. Игрок провёл последний матч за сборную
15 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:32
Даже до уровня Хорди Кройфа не дотянул.
Ну а насчет "природа отдыхает на детях" похоже правда. Так с ходу только два исключения вспомнил - Мальдини и Верон.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 19:57
Уже пенсия, так и не проявил себя нигде
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:06
Никому оказался не нужен даже несмотря на громкую фамилию. Видимо совсем бездарный игрок. Как говорится природа отдыхает на детях гениев.
eleven LC
eleven LC
вчера в 17:31
Не в папку пошёл!
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:09
Верное решение, а то начинать-то уже поздновато.
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:42
Только Спартак может реанимировать его карьеру
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:26
Великий футболист был Энцо Зидан,отец куда смотрел не понятно.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:25
В РПЛ бы еще играл и играл без проблем
Karkaz
Karkaz ответ a-league (раскрыть)
вчера в 16:03
У каждого есть талант, но не каждый выбирает правильный путь
3kr34x2ykkvj
3kr34x2ykkvj
вчера в 15:52, ред.
Он её как-то не особо и начинал
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:49
Это яблоко упало слишком далеко от яблони
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:31
Легенда Реала, без него сливочные уже сдуваются...
lotsman
lotsman ответ 9va74h9nrjem (раскрыть)
вчера в 15:22
Нет, чем нибудь другим, не футболом.
drug01
drug01
вчера в 15:21
Быстро футбольное время пролетело
8mw63p7uk5uc
8mw63p7uk5uc
вчера в 15:19
Не в отца пошёл сын,не пользуется авторитетом
9va74h9nrjem
9va74h9nrjem ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:14
Например, тренировать Кастилью😁
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:42
Пора ему тоже на покой
lotsman
lotsman
вчера в 14:34
Правильно, надо заняться чем нибудь другим.
a-league
a-league
вчера в 14:12, ред.
На детях талантливых родителей природа, как правило, отдыхает
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:03
Интересно , а Зизу говорил ему что футбол это не его?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:56
Ну не в папу,карьера не удалась.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 