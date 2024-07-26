Экс-форвард «Ромы» и «Тоттенхэма» решил возобновить карьеру спустя 11 лет

Бывший нападающий «Ромы», «Тоттенхэма» и сборной Египта решил возобновить карьеру игрока в 41 год.

Он объявил о завершении карьеры летом 2013 года. После этого работал тренером в египетских клубах, также возглавлял команду в Саудовской Аравии.

В интервью каирскому телеканалу специалист сообщил:

Моё путешествие ещё не завершено. Я думаю вернуться к игре в футбол в Египетской Премьер-Лиге. Готов поспорить, что забью не менее 10 голов, если вернусь. Сейчас там нет хороших нападающих, и это вдохновляет меня вернуться.

Скоро я присоединюсь к одному из египетских клубов и пройду с ним подготовку. Я готов на 60 процентов. Я не ушёл из футбола, просто взял десятилетний перерыв.