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Экс-форвард «Ромы» и «Тоттенхэма» решил возобновить карьеру спустя 11 лет

вчера, 16:24

Бывший нападающий «Ромы», «Тоттенхэма» и сборной Египта Мидо решил возобновить карьеру игрока в 41 год.

Он объявил о завершении карьеры летом 2013 года. После этого работал тренером в египетских клубах, также возглавлял команду в Саудовской Аравии.

В интервью каирскому телеканалу специалист сообщил:

Моё путешествие ещё не завершено. Я думаю вернуться к игре в футбол в Египетской Премьер-Лиге. Готов поспорить, что забью не менее 10 голов, если вернусь. Сейчас там нет хороших нападающих, и это вдохновляет меня вернуться.

Скоро я присоединюсь к одному из египетских клубов и пройду с ним подготовку. Я готов на 60 процентов. Я не ушёл из футбола, просто взял десятилетний перерыв.

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Мидо
Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
9hp4xdbx9977
9hp4xdbx9977
вчера в 17:50, ред.
Мидо помню, думаю у него получится, тем более с таким настроением
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
Ну вот так.. главное чтобы бутсы которые висят на гвоздике не были бы малы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:01
Мило помню за Тоттенхэм. Играл так себе... Нестабильно. Но как игра пошла...забивао красивее голы
d8jap8ezuz9t
d8jap8ezuz9t
вчера в 16:32, ред.
Додго ждали этого, здоровья и удачи
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