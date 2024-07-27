Экс-игрок МЮ и «Лестера» Симпсон объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Лестера» Дэнни Симпсон объявил о завершении карьеры в 37 лет.
Это день, о котором все футболисты знают, что он рано или поздно наступит, и которого никто не хочет. Но пришло время объявить о моём уходе из игры, которую мы все так любим.
Я знаю, что пора повесить бутсы на гвоздь и сосредоточиться на других проектах. Мне есть за что быть благодарным, футбол дал мне так много, и мне нужно сказать спасибо многим людям. Моим друзьям, товарищам по команде и моей семье, им всем пришлось мириться со мной. Спасибо.
В 2016 году игрок выиграл чемпионат Англии в составе «Лестера».
По информации источника, Симпсон может перейти в бокс и ведёт переговоры с промоушеном Misfits.