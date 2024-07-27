Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Экс-игрок МЮ и «Лестера» Симпсон объявил о завершении карьеры

вчера, 15:57

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Лестера» Дэнни Симпсон объявил о завершении карьеры в 37 лет.

Это день, о котором все футболисты знают, что он рано или поздно наступит, и которого никто не хочет. Но пришло время объявить о моём уходе из игры, которую мы все так любим.

Я знаю, что пора повесить бутсы на гвоздь и сосредоточиться на других проектах. Мне есть за что быть благодарным, футбол дал мне так много, и мне нужно сказать спасибо многим людям. Моим друзьям, товарищам по команде и моей семье, им всем пришлось мириться со мной. Спасибо.

В 2016 году игрок выиграл чемпионат Англии в составе «Лестера».

По информации источника, Симпсон может перейти в бокс и ведёт переговоры с промоушеном Misfits.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-форвард «Ромы» и «Тоттенхэма» решил возобновить карьеру спустя 11 лет
26 июля
СлухиДе Хеа раздумывал о завершении карьеры из-за отношения тен Хага и Мерто
24 июля
СлухиЭнцо Зидан в ближайшее время завершит карьеру
22 июля
Вида завершил карьеру в сборной Хорватии
21 июля
«Это было похоже на конец фильма». Скалони – о Ди Марии
19 июля
Тадич завершил карьеру в сборной Сербии
18 июля
Все комментарии
6c7ahd8zyf24
6c7ahd8zyf24
вчера в 17:09
Пришло и его время прощаться, это неизбежно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 