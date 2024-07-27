Экс-игрок МЮ и «Лестера» Симпсон объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Лестера» объявил о завершении карьеры в 37 лет.

Это день, о котором все футболисты знают, что он рано или поздно наступит, и которого никто не хочет. Но пришло время объявить о моём уходе из игры, которую мы все так любим.

Я знаю, что пора повесить бутсы на гвоздь и сосредоточиться на других проектах. Мне есть за что быть благодарным, футбол дал мне так много, и мне нужно сказать спасибо многим людям. Моим друзьям, товарищам по команде и моей семье, им всем пришлось мириться со мной. Спасибо.