Де Хеа раздумывал о завершении карьеры из-за отношения тен Хага и Мерто

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа недолго раздумывал о завершении карьеры после ухода из клуба, так как чувствовал боль из-за плохого обращения с ним главного тренера Эрика тен Хага. Об этом сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.
Как отмечается, в близком кругу игрок рассказал, что голландский специалист и тогдашний спортивный директор Джон Мерто были ответственны за то, что голкипер покинул клуб, и он рассмотрит возможность возвращения, если они уйдут из МЮ. Мерто покинул манкунианцев в апреле 2024 года, а с тен Хагом «Юнайтед» летом продлили контракт.
Ранее сообщалось об интересе к Де Хеа из США, Саудовской Аравии и Испании.
в последние матчи за МЮ были одни разочарования.
хотя я убежден, что именно ошибки Тен Хага при постановке розыгрышей
привели к чрезмерным проблемам и давлению на вратаря и оборону дьяволов.
пошли странные ошибки и поражения.
плюс Дэвид никогда не умел и не научился играть ногами.
уход был предсказуем.
Анчелотти от него отказался в пользу Кепы.
Бавария предпочла играть Нойером с Ульрахом
из середняков его хотели подписать Сосьедад и Бетис,
запросы Дэвида закрыли вопрос.
в саудовскую лигу ДДХ не хочет. в Зенит тем более))
печально все это. чем дольше испанец без игровой практики,
тем меньше шансов на предложение, равным его амбициям.
Давиду 33 лет.
скорей он закончить карьеру, чем получит роль первого номера в топ-клубе.
в Юнайтед двери закрыты.
У манкунианцев первый номер Онана, есть талантливый Алтай Байындыр.
так что перегружать зарплатную ведомость третьим голкипером смысла нет.
в последние матчи за МЮ были одни разочарования.
хотя я убежден, что именно ошибки Тен Хага при постановке розыгрышей
привели к чрезмерным проблемам и давлению на вратаря и оборону дьяволов.
пошли странные ошибки и поражения.
плюс Дэвид никогда не умел и не научился играть ногами.
уход был предсказуем.
Анчелотти от него отказался в пользу Кепы.
Бавария предпочла играть Нойером с Ульрахом
из середняков его хотели подписать Сосьедад и Бетис,
запросы Дэвида закрыли вопрос.
в саудовскую лигу ДДХ не хочет. в Зенит тем более))
печально все это. чем дольше испанец без игровой практики,
тем меньше шансов на предложение, равным его амбициям.
Давиду 33 лет.
скорей он закончить карьеру, чем получит роль первого номера в топ-клубе.
в Юнайтед двери закрыты.
У манкунианцев первый номер Онана, есть талантливый Алтай Байындыр.
так что перегружать зарплатную ведомость третьим голкипером смысла нет.
Во-первых, регулярно бунтовал не по делу вместе с Рашем, Лингардом, Хендерсоном и пагбой.
Во-вторых, не соответствовал уровню современного вратаря в большом клубе. Он совершенно не умеет играть на выходах, ногами и не может вовремя начать атаку.
В-третьих, совершенно нестабильный вратарь: спокойно может выдать 4-5 убогих игр из 10. Абсолютный ноль в отражении пенальти.
В-четвёртых, нереально огромная зарплата за ничего не деланье на газоне.
В общем, время, когда его перчатки ловили всё, что только летело в его сторону, безвозвратно прошло. Давид постепенно превратился в некоего вредного и высокооплачиваемого иждивенца. Поэтому до сих пор только и раздаёт обиженные вью и постит картинки в соц.сетях.
Во-первых, регулярно бунтовал не по делу вместе с Рашем, Лингардом, Хендерсоном и пагбой.
Во-вторых, не соответствовал уровню современного вратаря в большом клубе. Он совершенно не умеет играть на выходах, ногами и не может вовремя начать атаку.
В-третьих, совершенно нестабильный вратарь: спокойно может выдать 4-5 убогих игр из 10. Абсолютный ноль в отражении пенальти.
В-четвёртых, нереально огромная зарплата за ничего не деланье на газоне.
В общем, время, когда его перчатки ловили всё, что только летело в его сторону, безвозвратно прошло. Давид постепенно превратился в некоего вредного и высокооплачиваемого иждивенца. Поэтому до сих пор только и раздаёт обиженные вью и постит картинки в соц.сетях.