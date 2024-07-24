Де Хеа раздумывал о завершении карьеры из-за отношения тен Хага и Мерто

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сегодня, 00:29

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» недолго раздумывал о завершении карьеры после ухода из клуба, так как чувствовал боль из-за плохого обращения с ним главного тренера . Об этом сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

Как отмечается, в близком кругу игрок рассказал, что голландский специалист и тогдашний спортивный директор Джон Мерто были ответственны за то, что голкипер покинул клуб, и он рассмотрит возможность возвращения, если они уйдут из МЮ . Мерто покинул манкунианцев в апреле 2024 года, а с тен Хагом «Юнайтед» летом продлили контракт.