Серхио Асенхо завершил карьеру

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вчера, 23:59

Вратарь объявил о завершении карьеры футболиста в своих социальных сетях.

35-летний игрок поиграл за «Атлетико» и «Вильярреал», а также за сборную Испании.

Последним клубом Асенхо стал «Вальядолид».