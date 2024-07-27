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Серхио Асенхо завершил карьеру

вчера, 23:59

Вратарь Серхио Асенхо объявил о завершении карьеры футболиста в своих социальных сетях.

35-летний игрок поиграл за «Атлетико» и «Вильярреал», а также за сборную Испании.

Последним клубом Асенхо стал «Вальядолид».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:07
Не знаю кто это...но удачи ему...
Рано они там перчатки на гвоздь вешают...
У нас у Довбни в 37 только всё начинается....
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:41
Люблю вот таких вот вратарей, которые понимают, что если год провести без игровой практики и тебе 35 - надо завершать карьеру. Умный человек, сразу понял, что не надо карячиться на тренировках ради 0 игровых минут в году, надо вести тренировки и заставлять пахать молодых.

А если серьезно, без сарказма: Удачи ему в новых начинаниях, будь то в футболе или "на гражданке"
Гость
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