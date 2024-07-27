Серхио Асенхо завершил карьеру

Вратарь Серхио Асенхо объявил о завершении карьеры футболиста в своих социальных сетях.
35-летний игрок поиграл за «Атлетико» и «Вильярреал», а также за сборную Испании.
Последним клубом Асенхо стал «Вальядолид».
Вратарь Серхио Асенхо объявил о завершении карьеры футболиста в своих социальных сетях.
35-летний игрок поиграл за «Атлетико» и «Вильярреал», а также за сборную Испании.
Последним клубом Асенхо стал «Вальядолид».
Рано они там перчатки на гвоздь вешают...
У нас у Довбни в 37 только всё начинается....
Рано они там перчатки на гвоздь вешают...
У нас у Довбни в 37 только всё начинается....
А если серьезно, без сарказма: Удачи ему в новых начинаниях, будь то в футболе или "на гражданке"
А если серьезно, без сарказма: Удачи ему в новых начинаниях, будь то в футболе или "на гражданке"