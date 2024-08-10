В сборной Таджикистана высказались о возможном матче с командой России

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал возможное проведение контрольного матча со сборной России.

В сентябре наша сборная участвует на кубке независимости Малайзии, а команда России, насколько мне известно, сыграет на товарищеском турнире во Вьетнаме. Потом в октябре у Таджикистана запланированы матчи Кубка короля Таиланда — будут две игры.

Ведем ли мы переговоры с Россией о товарищеском матче? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет.