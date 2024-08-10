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В сборной Таджикистана высказались о возможном матче с командой России

вчера, 16:23

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал возможное проведение контрольного матча со сборной России.

В сентябре наша сборная участвует на кубке независимости Малайзии, а команда России, насколько мне известно, сыграет на товарищеском турнире во Вьетнаме. Потом в октябре у Таджикистана запланированы матчи Кубка короля Таиланда — будут две игры.

Ведем ли мы переговоры с Россией о товарищеском матче? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 18:21
Зачем куда то ехать ??? Сыграйте со сборной рынка САДОВОД !!!!!! и СБОРНАЯ ПО СИЛЕ ТАЖЕ и ехать никуда не надо !
e9ej3cgr4prd
e9ej3cgr4prd
вчера в 18:09
Для нас больше игр с любимым соперником...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:02
Переговоры ведутся, но конкретики нет.
Довольно позорно звучит для нас.
Зачем такие переговоры устраивать?
TheBoLt
TheBoLt ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:50
Хватает нам того, что Казахстан уже несколько лет "думает"
particular
particular ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:48
Да и создавать прецедент того, когда таджики будут думать играть с Россией или не играть, - не желательно...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:42
Этот матч не принесет ни интереса, ни пользы. Лучше найти себе соперников в Африке или Азии. Может даже в Латинской Америке, если кто-то согласится
Гость
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