В сборной Таджикистана высказались о возможном матче с командой России

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал возможное проведение контрольного матча со сборной России.
В сентябре наша сборная участвует на кубке независимости Малайзии, а команда России, насколько мне известно, сыграет на товарищеском турнире во Вьетнаме. Потом в октябре у Таджикистана запланированы матчи Кубка короля Таиланда — будут две игры.
Ведем ли мы переговоры с Россией о товарищеском матче? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет.
Довольно позорно звучит для нас.
Зачем такие переговоры устраивать?
Довольно позорно звучит для нас.
Зачем такие переговоры устраивать?