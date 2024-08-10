Главный тренер сборной Ямайки высказался об интересе к Гринвуду

Главный тренер сборной Ямайки ответил на вопрос об интересе к иностранным игрокам, которые могли бы выступать за эту национальную команду. Речь также шла о нападающем «Марселя» .

Я знаю, что есть такие игроки. У нас с Мэйсоном был разговор, хочу познакомиться со всеми потенциальными футболистами для сборной и понять, хочет ли кто-то из них играть за Ямайку.

Опять же, это вопрос стремления. Хочу убедиться, что поговорю об этом со всеми игроками, у нас есть список.

Мы хотим попасть на чемпионат мира. Чтобы стать сильной командой, нужны лучшие футболисты. Если будет возможность вызывать игроков с ямайскими корнями, то мы ею воспользуемся. Это касается как местных игроков, так и натурализованных.