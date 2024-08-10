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Главный тренер сборной Ямайки высказался об интересе к Гринвуду

вчера, 11:38

Главный тренер сборной Ямайки Стив Макларен ответил на вопрос об интересе к иностранным игрокам, которые могли бы выступать за эту национальную команду. Речь также шла о нападающем «Марселя» Мэйсоне Гринвуде.

Я знаю, что есть такие игроки. У нас с Мэйсоном был разговор, хочу познакомиться со всеми потенциальными футболистами для сборной и понять, хочет ли кто-то из них играть за Ямайку.

Опять же, это вопрос стремления. Хочу убедиться, что поговорю об этом со всеми игроками, у нас есть список.

Мы хотим попасть на чемпионат мира. Чтобы стать сильной командой, нужны лучшие футболисты. Если будет возможность вызывать игроков с ямайскими корнями, то мы ею воспользуемся. Это касается как местных игроков, так и натурализованных.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:19
У франции супер много кандидатов))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:35
Хороший вариант для Гринвуда. Надо соглашаться. У Ямайки неплохая сборная по меркам КОНКАКАФ, с ней можно пробиться на Чемпионат мира. Приглашения от Англии нет смысла ждать, у англичан супермощный состав и Гринвуду в нем места не найдется да и вообще его там уже отменили.
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:21
Какой Гринвуд еще?? У футболистов ямайки что ли по три ноги? или по одному глазу?? Или они только вчера узнали про футбол? Тренируйтесь лучше!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:20, ред.
Ямайка, после 5:0 от Аргентины, стала гораздо сильнее. Им уже давно пора собрать команду мечты и пошалить на крупных турнирах. В мире для этого достаточно сильных игроков.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:13, ред.
Ямайка в мечте о реванше над Аргентины)))Гринвуд точно усилит эту сборную
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