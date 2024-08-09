Ибрагимович на бейсболе, Фоден — на рыбалке. Как футболисты провели эту неделю

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Легендарному немецкому футболисту исполнилось 40 лет.

Полузащитник отдохнул с женой возле бассейна.

начал брать уроки бокса.

Великий сходил на бейсбол.

А бывший хавбек «Челси» сыграл в гольф.

Милота дня. с пушистым болельщиком.

Полузащитник «Манчестер Сити» во время межсезонья ходит на рыбалку.

Защитник «Челси» до сих пор ходит с красными волосами.

Вратарь ПСЖ находится в ожидании отцовства. В это время ворота парижан защищает российский голкипер.

Форвард «Манчестер Сити» выложил фото из Норвегии.

Девушка дня. Наталья — жена бывшего нападающего «Спартака» Ари.

показал, как играет на гитаре.

А также скромную картину, на которой он сам и изображен. На данный момент у испанца есть отличная возможность заработать очень много денег.

Главный тренер «Наполи» покатался на велосипеде.

Бывший наставник «Барселоны» весело провел время в детской игровой комнате.

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