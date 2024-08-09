Ибрагимович на бейсболе, Фоден — на рыбалке. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Легендарному немецкому футболисту Бастиану Швайнштайгеру исполнилось 40 лет.
Полузащитник Марко Верратти отдохнул с женой возле бассейна.
Педри начал брать уроки бокса.
Великий Златан Ибрагимович сходил на бейсбол.
А бывший хавбек «Челси» Микаэль Баллак сыграл в гольф.
Милота дня. Лионель Месси с пушистым болельщиком.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден во время межсезонья ходит на рыбалку.
Защитник «Челси» Марк Кукурелья до сих пор ходит с красными волосами.
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма находится в ожидании отцовства. В это время ворота парижан защищает российский голкипер.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выложил фото из Норвегии.
Девушка дня. Наталья — жена бывшего нападающего «Спартака» Ари.
Серхио Рамос показал, как играет на гитаре.
А также скромную картину, на которой он сам и изображен. На данный момент у испанца есть отличная возможность заработать очень много денег.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покатался на велосипеде.
Бывший наставник «Барселоны» Хави весело провел время в детской игровой комнате.
На этом наш выпуск завершен — наслаждайтесь летом! Берите пример с Хавьера Савиолы и Алессандро Дель Пьеро.
Ибрагимович всегда интересовался бейсболом и решил посетить игру своей любимой команды. Он с нетерпением ждал начала игры и внимательно следил за каждым движением игроков на поле. Златан был поражён мастерством бейсболистов и их умением работать в команде.
Фил Фоден, в свою очередь, решил провести время на природе и отправиться на рыбалку. Он выбрал тихое место на берегу реки и начал ловить рыбу. Фил наслаждался свежим воздухом и тишиной, а также возможностью отдохнуть от городской суеты.
Оба футболиста провели время с пользой и получили массу удовольствия. Златан узнал много нового о бейсболе и зарядился позитивной энергией. Фил же отдохнул от тренировок и восстановил силы перед новыми матчами.
Ибрагимович всегда интересовался бейсболом и решил посетить игру своей любимой команды. Он с нетерпением ждал начала игры и внимательно следил за каждым движением игроков на поле. Златан был поражён мастерством бейсболистов и их умением работать в команде.
Фил Фоден, в свою очередь, решил провести время на природе и отправиться на рыбалку. Он выбрал тихое место на берегу реки и начал ловить рыбу. Фил наслаждался свежим воздухом и тишиной, а также возможностью отдохнуть от городской суеты.
Оба футболиста провели время с пользой и получили массу удовольствия. Златан узнал много нового о бейсболе и зарядился позитивной энергией. Фил же отдохнул от тренировок и восстановил силы перед новыми матчами.