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Ибрагимович на бейсболе, Фоден — на рыбалке. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 16:30
Фил Фоден
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Ибрагимович на бейсболе, Фоден — на рыбалке. Как футболисты провели эту неделю

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
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А как же про принцессу забыли ? Побывала в Марокко!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:34
Сложилось впечатление, что у бассейна жена Верратти отдыхает, а Марко охраняет её покой...)
x7nfu4mqw9hy
x7nfu4mqw9hy
сегодня в 17:09
Златан Ибрагимович и Фил Фоден — два знаменитых футболиста, которые решили провести свободное время по-разному. Златан отправился на бейсбольную игру, а Фил решил порыбачить.
Ибрагимович всегда интересовался бейсболом и решил посетить игру своей любимой команды. Он с нетерпением ждал начала игры и внимательно следил за каждым движением игроков на поле. Златан был поражён мастерством бейсболистов и их умением работать в команде.
Фил Фоден, в свою очередь, решил провести время на природе и отправиться на рыбалку. Он выбрал тихое место на берегу реки и начал ловить рыбу. Фил наслаждался свежим воздухом и тишиной, а также возможностью отдохнуть от городской суеты.
Оба футболиста провели время с пользой и получили массу удовольствия. Златан узнал много нового о бейсболе и зарядился позитивной энергией. Фил же отдохнул от тренировок и восстановил силы перед новыми матчами.
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