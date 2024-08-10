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Денисов: «Я детям запрещаю смотреть чемпионат России»

вчера, 10:32

Экс-игрок сборной России Игорь Денисов высказался о нынешнем уровне чемпионата России.

Интенсивность в РПЛ резко упала? Сто процентов. Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там все сказано. Это плотность — никто не дает голову поднимать. Я играл против «Атлетико» Симеоне — там такая плотность, между зонами вообще нет пространства, они быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Причем все! Я смотрел статистику — у них [нападающие] Торрес и Коста делали объем работы, как опорный полузащитник. Гризманн, который является большим футболистом, — он просто везде! И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю, имеет право недоработать, не закрыть зону — это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 18:44, ред.
Вопрос частной собственности и денег.
Укравшие халявку создают халявки для халявщиков - это РФПЛ.
Нет расценок за победы. Нет контрактов за победы и уровень игры.
Важна политическая верность. Покупка.
Нет развития, а оно при бабле и не нужно, особенно не заработанном. Халявном как труба. Зачем развиваться если прибыль не зависит от уровня личности - колхозники разграбили ссср придумывая под грабеж сказки братьев гримм о своих "страшных страданиях". На мазератти катаются олигофрены уровня хаттаба-басаева.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:15, ред.
А представьте, если бы Венеция не сдалась Наполеону, чтобы от неё осталось? А ведь Великий Император предупредил, по хорошему, это и спасло прекрасный город...

Венеция мне понравилась больше, чем все города Италии, которые видел. Хваленый Рим- на меня не произвел впечатления, как ожидалось...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:04, ред.
Спасибо!)...на картине знакомый вид👍...Венеция особенная и красивая...но похожа на застывший музей под открытым небом, как впрочем и большая часть всей Италии...всегда удивлялся...если бы не Римская Империя, Эпоха Возрождения и венецианские Дожи, чем бы сейчас жила современная Италия?)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:58
И он таки прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, истинный Патриот, и какие правильные, и пророческие слова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё-таки, Зяма был- ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет ему равных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А Вы, Маэстро- ГЕНИЙ в своём, очень Нужном и Необходимом Деле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Своими роликами, Вы возвращаете меня- в ПРЕКРАСНОЕ Прошлое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой, Вам ПОКЛОН, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Примите, картину в Дар.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:50
Все равно это единичные личности...

Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 16:47
А ты дорабатывал всегда
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:37
Дружище, после победы в СК Европы-75, гл. тренер Баварии Крамер, готов был заплатить за Блохина огромные деньги, а в 1982.,г Реал предлагал О.Блохину 4млн., долларов за переход в Мадрид!!! По тем временам- космические деньги!!! Ну а про Яшина, я уже и не говорю... В 1976.,г молодежка СССР стала чемпионом Европы, и позднее, тоже побеждала в этом турнире. Про победы главной сборной СССР- всем известно!!! А что сейчас, где таланты равные Яшину, Нетто, Блохину? Нет их. Почему? Уверен, Вы и без меня знаете...))) Как у Великого Поэта: "Да, были Люди в наше время"...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
В европе куча футбольных наёмников которым плевать на всё, кроме себя и их баснословных гонораров...просто от природы они лучше играют в футбол..."от осинки не родятся апельсинки"....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:36
Согласен с Денисовым. Уровень РПЛ очень низок. Этот турнир можно смотреть, как болельщик, но для нейтральных зрителей это будет тяжелое зрелище. Хорошо, что уже через неделю стартуют топ чемпионаты и можно будет насладиться качественным футболом в исполнении мастеров своего дела.
альсато
альсато
вчера в 14:55
По себе помню, ВСЕ, что запрещали в СССР-смотрел и слушал с наслаждением!)))))
STVA 1
STVA 1 ответ rs97vjw3ytkb (раскрыть)
вчера в 14:04
Думаю психология это не про Денисова! Можно так договорится и до не любви не только к футболу России((
sv_1969
sv_1969 ответ y9f4jnfcr9yd (раскрыть)
вчера в 14:00
Боец это в точку!Но запрещать смотреть футбол своей страны это не правильно! А вот разобрать ошибки на фоне этого чемпа , я думаю было бы самое то!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:02
Дело не только в этом. В СССР не было наёмников, которым плевать на российский футбол. Были советские люди, дорожившие идеалами, была система, была идеология и не только футбольная... Торпедо на равных играло с Бенфикой и Баварией. Киевляне и тбилисцы выигрывали КК. Сборная играла- более чем достойно. Работали футбольные школы. Еще были Великие футболисты передававшие свой колосальный опыт молодым. Отсюда и высокие результаты. Дальше продолжать не буду, потому что, так можно скатиться в политику...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:56
Дружище, вы же знаете отличие Чемпионата СССР и Чемпионата России по составу участников...думаю в этом причина...плюс составы европейских клубов с тех времён глобально усилены некоренными европейцами...
ed6v5fzzhx7h
ed6v5fzzhx7h
вчера в 12:54
Смотри, Деньгисов, за такой базар быстренько в инагенты запишут!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:53
Однако, в 70-80х, чемпионат СССР входил в пятёрку, самых сильных и элитных клубных чемпионатов Европы. Как мне кажется- стоит задуматься...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:49
Это понятно)...просто переходный период всегда сложен...объективно европа всегда играла лучше в футбол + -...за редким исключением ...просто как факт...
Capral
Capral ответ Futurista (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:43
Моё Почтение, Дружище!!!
Я не в качестве осуждения, но только, как факт...
🤔🤔🤔🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral
вчера в 12:24
По поводу футбола Симеоне- он прав, но это было раньше, сейчас не так. Если вспомнить, как Симеоне бездарно проиграл Жироне, где ввязался в открытую перестрелку, несвойственную его футболу, то о какой плотности линий, вообще может идти речь. А если вспомнить игры Атлетико весной, против Дортмунда, то вообще тихий ужас, там не просто не было плотности- там были космические дыры в линиях у испанцев. А матчи Симеоне в Примере, с аутсайдерами, где он прогрывал, именно, из-за отсутствия плотности и гармонии между линиями.

Насчет того, что Денисов запрещает детям смотреть ПЛ России. Ну, не сказать, что он совсем неправ. Конечно, футбол России деградирует, если одна команда, шесть лет подряд главенствует и побеждает, а недавнее чемпионство Зенита весной- это ПРИГОВОР российскому футболу. Игрока, который ходит по полю и бездействует- я знаю, о котором говорит Денисов, но, он не единственный, таких много в российском футбол- в этом и беда... Но, похоже, всех всё устраивает.

Ну и конечно, отлучение России от всевозможных европейских турниров не делает российский футбол лучше и качественнее, и на пользу- точно не идет...
rs97vjw3ytkb
rs97vjw3ytkb
вчера в 12:13
Да хочу ещё добавить.
То, что Денисов приводит примеры на кого надо равняться это хорошо и правильно, но запрещать детям смотреть наш футбол это не правильно.
Ведь они пацаны и скорее всего уже за кого то болеют.
Пусть тогда объяснит почему он про этот аспект данного вопроса не думает.
Вот болеет к примеру пацан за Факел, а тренер ему запрещает смотреть за любимой командой. Это я считаю не нормальным.
Тут тренеру надо подумать и разделять учёбу и личные пристрастия.
Денисов молодой тренер и ему ещё многому предстоит учиться в том числе и психологии, особенно детской.
Asper
Asper
вчера в 12:08
Детям не надо забивать голову этой херней - плотность, интенсивность. Он же сам постоянно кирпичами хезает по поводу того, что у нас результаты требуют во всех возрастах. Это по сути одно и то же.
До определённого возраста дети должны в первую очередь удовольствие получать от футбола, а не батрачить
Futurista
Futurista
вчера в 12:00
Я детям запрещаю читать комментарии Денисова...
58ugdv2pgjmz
58ugdv2pgjmz
вчера в 11:53
А зря!!! На всём можно учиться и двигаться дальше!!
y9f4jnfcr9yd
y9f4jnfcr9yd ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 11:34, ред.
Так он и работает детским тренером!
Он про детей говорит, которых тренерует, если что.
Какой бы характер не был бы у Игоря Денисова, но боец он был великолепный, он никогда не опускал руки и вцеплялся в соперника как цербер.
Так, что он по сути правильно сказал и назвать его амеобой это мягко сказать не правильно и не тактично.
Он хочет показать своим воспитанникам лучшие примеры.
Но правда тут можно и возразить.
У нас тоже есть матчи высокого уровня, где идёт борьба на каждом участке поля, а в тех же топ чемпионатах есть полная тягомотина, где борьба полностью отсутствует.
Так, что в чём то он прав, а где-то переборщил.
Вот прошедший ЧЕ к примеру надо вообще было запретить к просмотру всем детям кто занимается футболом по всему миру, ну или использовать пособием как не надо играть в футбол.
9darpefpar87
9darpefpar87 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 11:32
Чем он прав, нужно свое любить и делать его лучше, а не восхищаться чужим.
z8urtmcnz249
z8urtmcnz249
вчера в 11:29
Сам себе карьеру испортил, а теперь злится, что он никто.
adekvat
adekvat
вчера в 11:28
Все пропало шеф. Король футбола высказался о РПЛ, после своего ухода из онного.
cn8s9nf7ytyq
cn8s9nf7ytyq
вчера в 11:26
От жадности и зависти человек совсем кукуху словил.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:24
Он лечится, или уже выпустили?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:20
А Игорь прав!
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