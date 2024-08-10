Денисов: «Я детям запрещаю смотреть чемпионат России»

Экс-игрок сборной России Игорь Денисов высказался о нынешнем уровне чемпионата России.
Интенсивность в РПЛ резко упала? Сто процентов. Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там все сказано. Это плотность — никто не дает голову поднимать. Я играл против «Атлетико» Симеоне — там такая плотность, между зонами вообще нет пространства, они быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Причем все! Я смотрел статистику — у них [нападающие] Торрес и Коста делали объем работы, как опорный полузащитник. Гризманн, который является большим футболистом, — он просто везде! И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю, имеет право недоработать, не закрыть зону — это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться.
До определённого возраста дети должны в первую очередь удовольствие получать от футбола, а не батрачить
До определённого возраста дети должны в первую очередь удовольствие получать от футбола, а не батрачить
То, что Денисов приводит примеры на кого надо равняться это хорошо и правильно, но запрещать детям смотреть наш футбол это не правильно.
Ведь они пацаны и скорее всего уже за кого то болеют.
Пусть тогда объяснит почему он про этот аспект данного вопроса не думает.
Вот болеет к примеру пацан за Факел, а тренер ему запрещает смотреть за любимой командой. Это я считаю не нормальным.
Тут тренеру надо подумать и разделять учёбу и личные пристрастия.
Денисов молодой тренер и ему ещё многому предстоит учиться в том числе и психологии, особенно детской.
То, что Денисов приводит примеры на кого надо равняться это хорошо и правильно, но запрещать детям смотреть наш футбол это не правильно.
Ведь они пацаны и скорее всего уже за кого то болеют.
Пусть тогда объяснит почему он про этот аспект данного вопроса не думает.
Вот болеет к примеру пацан за Факел, а тренер ему запрещает смотреть за любимой командой. Это я считаю не нормальным.
Тут тренеру надо подумать и разделять учёбу и личные пристрастия.
Денисов молодой тренер и ему ещё многому предстоит учиться в том числе и психологии, особенно детской.