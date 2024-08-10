Денисов: «Я детям запрещаю смотреть чемпионат России»

Экс-игрок сборной России высказался о нынешнем уровне чемпионата России.

Интенсивность в РПЛ резко упала? Сто процентов. Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там все сказано. Это плотность — никто не дает голову поднимать. Я играл против «Атлетико» Симеоне — там такая плотность, между зонами вообще нет пространства, они быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Причем все! Я смотрел статистику — у них [нападающие] Торрес и Коста делали объем работы, как опорный полузащитник. Гризманн, который является большим футболистом, — он просто везде! И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю, имеет право недоработать, не закрыть зону — это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться.