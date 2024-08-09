В Англии обсуждают «самое неловкое представление новичка команды»

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вчера, 13:33

В Англии произошло «самое неловкое представление новичка команды».

Главный тренер «Шеффилд Уэнсдей» Данни Рёль принимал участие в пресс-конференции перед матчем 1-го тура Чемпионшипа против «Плимут Аргайл».

Через некоторое время раздался стук в дверь, в комнату неожиданно вошёл нападающий , который присоединился к «совам» на постоянной основе. Тренеру пришлось представить игрока собравшимся журналистам.

В прошлом сезоне права на футболиста принадлежали «Труа», но первую часть кампании он отыграл за «Кардифф» в рамках аренды. Во второй части розыгрыша он присоединился к ШУ, также в рамках аренды. Теперь же Угбо подписал полноценный контракт с «совами».