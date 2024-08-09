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В Англии обсуждают «самое неловкое представление новичка команды»

вчера, 13:33

В Англии произошло «самое неловкое представление новичка команды».

Главный тренер «Шеффилд Уэнсдей» Данни Рёль принимал участие в пресс-конференции перед матчем 1-го тура Чемпионшипа против «Плимут Аргайл».

Через некоторое время раздался стук в дверь, в комнату неожиданно вошёл нападающий Ике Угбо, который присоединился к «совам» на постоянной основе. Тренеру пришлось представить игрока собравшимся журналистам.

В прошлом сезоне права на футболиста принадлежали «Труа», но первую часть кампании он отыграл за «Кардифф» в рамках аренды. Во второй части розыгрыша он присоединился к ШУ, также в рамках аренды. Теперь же Угбо подписал полноценный контракт с «совами».

В Англии обсуждают «самое неловкое представление новичка команды»

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 17:16
Я как понимаю, была префка и ни жданно-ни гадано зашёл новичок команды , ммм , ясно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:32
Не совсем понятная неловкость.
Интересно, в чём она заключается?
Им больше нечего обсуждать что ли?
Или это просто английская тупость?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:00
И что тут неловкого? Нормальное представление игрока.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18
OWLS
OWLS ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 14:13
Намного лучше РФПЛ будет
OWLS
OWLS
вчера в 14:11
Что не так? Я так и не понял. Что там обсуждать? Бред какой-то!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:56
Грандиозное событие в лучшей лиге...
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