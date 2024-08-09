«Бордо» обжаловал решение о понижении в 4-й дивизион

«Бордо» смог обжаловать решение Федерации футбола Франции о понижении клуба до четвертого дивизиона.

Ранее клуб согласился выступать в 3-й лиге, но позднее руководство команды решило отказаться от профессионального статуса, не дожидаясь слушания в суде по коммерческим вопросам, в рамках которого стало бы известно либо о ликвидации клуба, либо о передаче управления. В заявлении «Бордо» сказано:

Клуб полагает, что успех его реструктуризации, стартовавший с открытия процедуры судебного взыскания, непременно требует его скорейшего спортивного возвращения на высший уровень французского футбола. Поэтому он решил сделать все возможное, чтобы добиться своего сохранения в третьем дивизионе, использовав период апелляции, позволившим собрать все детали и подтверждающие документы в ответ на вопросы, поднятые комиссией.

Некоторые важные моменты еще предстоит доработать, в том числе те, которые уже упоминались предыдущими комиссиями и касались стадиона.