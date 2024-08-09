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«Бордо» обжаловал решение о понижении в 4-й дивизион

вчера, 09:37

«Бордо» смог обжаловать решение Федерации футбола Франции о понижении клуба до четвертого дивизиона.

Ранее клуб согласился выступать в 3-й лиге, но позднее руководство команды решило отказаться от профессионального статуса, не дожидаясь слушания в суде по коммерческим вопросам, в рамках которого стало бы известно либо о ликвидации клуба, либо о передаче управления. В заявлении «Бордо» сказано:

Клуб полагает, что успех его реструктуризации, стартовавший с открытия процедуры судебного взыскания, непременно требует его скорейшего спортивного возвращения на высший уровень французского футбола. Поэтому он решил сделать все возможное, чтобы добиться своего сохранения в третьем дивизионе, использовав период апелляции, позволившим собрать все детали и подтверждающие документы в ответ на вопросы, поднятые комиссией.

Некоторые важные моменты еще предстоит доработать, в том числе те, которые уже упоминались предыдущими комиссиями и касались стадиона.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ rqesu4k66xq4 (раскрыть)
вчера в 16:59
Я знаком с такой логикой, везде воруют, нет таких стран где не было бы террористов, нет стран без каннибализма, везде принято вымирать и так далее. Адвокаты дьявола не дремлют.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:48
Крепко видно спонсоры достали федерацию футбола....
Поди на презент чинушам, в бутылки из под "Бордо", налили нашей борматух ахтунг "Анапа"...))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:26
Если честно, клуб с таким именем жалко. Играли бы они дальше в своей 3 лиге, они все равно ничего грандиозного там показать не могут, зачем душить еще?
adekvat
adekvat ответ rqesu4k66xq4 (раскрыть)
вчера в 14:12
А в Бордо не найти денег на существование.
rqesu4k66xq4
rqesu4k66xq4 ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 12:06
В любом клубе можно найти криминал.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:08, ред.
Хорошо что пока скрепоносцы не отрубили интернет окончательно - погуглив Бордо наткнулся на то, что
а) это самый криминальный город Франции, где постоянно все "шокируются" от новых преступлений,
б) один из футболистов Бордо умудрился воровать у одноклубников обувь и торговать ей
в) американские хозяева отказались от дальнейшего финансирования клуба, из-за внутренних финансовых махинаций правления, что в свою очередь сделало клуб банкротом и он был вообще переведен в разряд "любительских" чтобы избежать полного исчезновения...
ужас какой - 6-кратные чемпионы Франции
g9e7j7w26yxs
g9e7j7w26yxs
вчера в 09:54
Это показывает, что даже самые известные и успешные клубы могут столкнуться с трудностями и необходимостью принимать сложные решения для своего будущего.
Гость
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