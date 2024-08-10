Женская сборная Бразилии уступила США в финале футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже (0:1).
Единственный мяч в игре забила Мэллори Пью на 57-й минуте.
Сборная США выиграла Олимпиаду в 5-й раз в истории.
Женская сборная Бразилии уступила США в финале футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже (0:1).
Единственный мяч в игре забила Мэллори Пью на 57-й минуте.
Сборная США выиграла Олимпиаду в 5-й раз в истории.
А Пиндосия всегда осваивает непонятное.
А Пиндосия всегда осваивает непонятное.