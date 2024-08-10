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Женская сборная США — победитель Олимпиады-2024

вчера, 20:05

Женская сборная Бразилии уступила США в финале футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже (0:1).

Единственный мяч в игре забила Мэллори Пью на 57-й минуте.

Сборная США выиграла Олимпиаду в 5-й раз в истории.

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Все комментарии
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Женский гандбол намного лучше смотрится. Почему то с видами спорта где играют руками, нет такого большого отличия от мужского, кроме скорости и силы. А вот там где ногами то прям совсем другое. Тоже самое про ММА могу сказать. Не те там удары у женщин именно в плане техники. Может лишь Шевченко исключение.
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 21:44
Да всё там не так. Не та скорость, не та борьба, не те движения с мячом. Вратари пропускают голы как в детском футболе.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:57
А что не так?!.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:36
Не понимаю женский футбол.
А Пиндосия всегда осваивает непонятное.
k42tnx3k8kbr
k42tnx3k8kbr
вчера в 20:10
Неужели для них нет достойных соперников???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:08
Пью на 57-й минуте.
wme56nz7bt7z
wme56nz7bt7z
вчера в 20:07
Пять раз это уже достижение
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