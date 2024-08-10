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«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Астон Виллы» в контрольном поединке

вчера, 19:56
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Астон Виллу» в товарищеском матче (2:0).

На 33-й минуте Эмре Джан вывел немецкую команду вперёд, реализовав пенальти. Юлиан Брандт на 35-й удвоил преимущество клуба Бундеслиги.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:44
Результат как грится второстепенен!Но то что АВ не забила как то не есть хорошо
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:33
Астон Вилла покажет свою силу в официальных матчах.
В любом случае команда должна сделать шаг вперёд.
drug01
drug01
вчера в 20:07
Боруссия проверяет свой состав в игре
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