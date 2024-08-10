«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Астон Виллы» в контрольном поединке

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Астон Виллу» в товарищеском матче (2:0).
На 33-й минуте Эмре Джан вывел немецкую команду вперёд, реализовав пенальти. Юлиан Брандт на 35-й удвоил преимущество клуба Бундеслиги.
|Боруссия2 : 0Астон Вилла
|Матч завершен
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Астон Виллу» в товарищеском матче (2:0).
На 33-й минуте Эмре Джан вывел немецкую команду вперёд, реализовав пенальти. Юлиан Брандт на 35-й удвоил преимущество клуба Бундеслиги.
В любом случае команда должна сделать шаг вперёд.
В любом случае команда должна сделать шаг вперёд.