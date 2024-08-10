«Зенит» одержал победу над «Динамо»

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ (1:0).
Победный для команды из Санкт-Петербурга мяч забил Максим Глушенков на 55-й минуте. На 86-й москвичи имели шанс отыграться, но Муми Нгамалё не реализовал пенальти.
«Зенит» лидирует в чемпионате России (12 очков). «Динамо» идёт на 2-м месте (9 баллов).
Динамо неплохо высокий прессинг применило сегодня.
Другие возьмут на заметку. ))
По результату.
Тут всё просто: ЗЕВАНУЛИ в своей штрафной Глушенкова - вот вам и банка!
А Нгамалё просто таки ЗЛОЙ ГЕНИЙ Динамо сегодня: сначала на 80-й минуте минуте безобразно обработал мяч в наивыгоднейшей позиции, а потом... Ну, все всё видели...
Руководству Динамо всерьёз нужно задуматься над снятием с НГАМАЛЁ порчи с привлечением особ духовного звания... )))
Динамо неплохо высокий прессинг применило сегодня.
Другие возьмут на заметку. ))
По результату.
Тут всё просто: ЗЕВАНУЛИ в своей штрафной Глушенкова - вот вам и банка!
А Нгамалё просто таки ЗЛОЙ ГЕНИЙ Динамо сегодня: сначала на 80-й минуте минуте безобразно обработал мяч в наивыгоднейшей позиции, а потом... Ну, все всё видели...
Руководству Динамо всерьёз нужно задуматься над снятием с НГАМАЛЁ порчи с привлечением особ духовного звания... )))
Уже на первой минуте нелепая и неудачная попытка Фомина сыграть пяткой в своей штрафной едва не привела к голу..
Но постепенно выяснилось, что Зенит тоже не особенно отважен и тоже ошибается.
Первый тайм так и прошёл в попытках обеих сторон наладить конструктивную игру, которая скорее не удавалась.
К тому же оборонцы отрабатывали лучше своих визави.
Майсторович съел Кассьеру, Лаксальт- Глушенкова, Педро был и сам не в ударе.
С нашей стороны ничего не получалось у Муми, Тюкавин пока не особенно вкатывается в сезон, а Гладышева наглухо обнулил Барриос.
Содержательные события возникли только после перерыва..
Личка принял правильное, вроде бы, решение, сняв с игры Гладышева, но вышедший вместо него Карра не только не помог, но и окончательно всё испортил.
Сначала Хорхе, едва выйдя на поле, довольно грубо снёс Вендела и сел на горчичник, а чуть спустя именно после его обреза пошла голевая атака хозяев.
Карра и в дальнейшем ничего не создал и лишь пускался в бессмысленный дриблинг, постоянно падая без фола и упуская мяч.
Второй тайм в целом особого перевеса ни одной из сторон не принёс, оборонцы по-прежнему были сильнее игроков атаки, и моментов практически не было, кроме пенальти, конечно. Ну, не буду уж о грустном.
Подитожу всё это обращением к игрокам других команд РПЛ-
Ребята, не бойтесь питерских, он и сами иногда боятся)
Если не давать им разбежаться, играть в середине поплотнее и почаще встречать их в момент приёма мяча, игра их разлаживается..
Впрочем, как бы то ни было- Зенит с победой.
Уже на первой минуте нелепая и неудачная попытка Фомина сыграть пяткой в своей штрафной едва не привела к голу..
Но постепенно выяснилось, что Зенит тоже не особенно отважен и тоже ошибается.
Первый тайм так и прошёл в попытках обеих сторон наладить конструктивную игру, которая скорее не удавалась.
К тому же оборонцы отрабатывали лучше своих визави.
Майсторович съел Кассьеру, Лаксальт- Глушенкова, Педро был и сам не в ударе.
С нашей стороны ничего не получалось у Муми, Тюкавин пока не особенно вкатывается в сезон, а Гладышева наглухо обнулил Барриос.
Содержательные события возникли только после перерыва..
Личка принял правильное, вроде бы, решение, сняв с игры Гладышева, но вышедший вместо него Карра не только не помог, но и окончательно всё испортил.
Сначала Хорхе, едва выйдя на поле, довольно грубо снёс Вендела и сел на горчичник, а чуть спустя именно после его обреза пошла голевая атака хозяев.
Карра и в дальнейшем ничего не создал и лишь пускался в бессмысленный дриблинг, постоянно падая без фола и упуская мяч.
Второй тайм в целом особого перевеса ни одной из сторон не принёс, оборонцы по-прежнему были сильнее игроков атаки, и моментов практически не было, кроме пенальти, конечно. Ну, не буду уж о грустном.
Подитожу всё это обращением к игрокам других команд РПЛ-
Ребята, не бойтесь питерских, он и сами иногда боятся)
Если не давать им разбежаться, играть в середине поплотнее и почаще встречать их в момент приёма мяча, игра их разлаживается..
Впрочем, как бы то ни было- Зенит с победой.