«Зенит» одержал победу над «Динамо»

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вчера, 19:27

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ (1:0).

Победный для команды из Санкт-Петербурга мяч забил Максим Глушенков на 55-й минуте. На 86-й москвичи имели шанс отыграться, но Муми Нгамалё не реализовал пенальти.

«Зенит» лидирует в чемпионате России (12 очков). «Динамо» идёт на 2-м месте (9 баллов).