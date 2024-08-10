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«Зенит» одержал победу над «Динамо»

вчера, 19:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ (1:0).

Победный для команды из Санкт-Петербурга мяч забил Максим Глушенков на 55-й минуте. На 86-й москвичи имели шанс отыграться, но Муми Нгамалё не реализовал пенальти.

«Зенит» лидирует в чемпионате России (12 очков). «Динамо» идёт на 2-м месте (9 баллов).

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ DEIVID_123 (раскрыть)
вчера в 23:47
Предусмотрены.
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ Хиромант (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:33
А на сайте за угрозы санкции не предусмотрены?
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 23:17
Ха и это говорит человек никчёмной команды,которая все государство поддерживает. Сами то чего добились? Ваше место вамв ЛЧ уже показывали,эх несчастный человек ты
Futurista
Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 23:15
Приветствую)...будем смотреть...
Evilhuman
Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:11
Приветствую, рано или поздно конечно распечатают и спад будет и у Глушенкова и у Зенита, вот только спады будут у всех коианд ,а у некоторых и подъема вообще не будет и сколько раз при этом ещё Зенит всех распечатает)
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:10
Он её не купил- он её выменял на сигареты и не в метро, а на базаре. Так трусливо играть на своем поле, отдать весь центр поля... Мне это непонятно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:51
Зенит первый в таблице...
Семак первый тренер в РПЛ...(как бы мистер Капрал тут не доказывал что Семак тренерскую лицензию в метро купил)
Глушенков лучший забивака....
Латышонок лучший отражака...

Зенит с Победой...!!!
Личке всегда чего то не хватает.....3 месяца назад не подобрал чемпионство...сегодня ничью...
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:48
Да, Вендела жаль, обидно будет, если что-то серьезное. С приходом Глушенкова, игра Зенита стала другой- динамичной, живой, острой и мысли в атаке стало больше, что собственно и ожидалось... С этим трансфером- вы угадали, хотя, он итак напрашивался. Ну а Венделу- скорейшего выздоровления!!! Всегда обидно, когда яркие футболисты выходят из строя...
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:37
Зенит с трудной победой!!! А лучший игрок матча-Латышонок.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:36
Посмотрим, что будет, если травма Вендела серьёзная. Не на одном Глушенкове всё вертится. Но, ещё раз, по Глушенкову пока только хорошие впечатления. Просто надоело уже, когда российский игрок выдаёт несколько хороших матчей, все начинают петь оды, а в итоге, как обычно, ничего хорошего. Жаль, конечно, что в еврокубках не играем, там бы класс Максима и проверили)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:22
Я же говорю не про все голы)
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:40
А не надо думать, что ваш латышок кому то нужен.
Хиромант
Хиромант ответ DEIVID_123 (раскрыть)
вчера в 21:39
- Ну так и не обращай внимания на мои комменты! В чём проблема?
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ ud6gaec2xbnm (раскрыть)
вчера в 21:34
А сколько матчей зенитушки ты вживую видел в этом сезоне?
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ qxt44bmxpp36 (раскрыть)
вчера в 21:28
В отличие от тебя на стадионе был. Я и на матче с Ростовом был. Думая, я матчи зенитушки чаще вживую вижу, чем большинство болел здешних на сайте.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:24
Глушенков...
В прошлом году все смотрели на африканычей. а свой герой рос под боком!
Получите и распишитесь)))
ud6gaec2xbnm
ud6gaec2xbnm
вчера в 21:24
Судя из всего вышесказанного можно сделать выводы, что лучше всего разбираются в футболе болельщики команд из середины таблицы, которые не всегда смотрят матчи чемпионата, но любят обсуждать моменты из этих матчей, особенно действия арбитров. Что быть завершителем в Зените очень плохо, лучше быть созидателем в Локомотиве, хотя 99 процентов игроков РПЛ с превеликим удовольствием перешли бы в Зенит, если бы их позвали. Скоро и Зенит, и Глушенков перестанут играть, потому что Семак плохой тренер.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:23
Это называется непреднамеренный фол...и он тоже наказуем...
lotsman
lotsman ответ DEIVID_123 (раскрыть)
вчера в 21:21
Да отставлена, да увеличивала площадь тела, но игрок не играет ей намеренно, вот с чем лично я не согласен. Именно с такой трактовкой игры рукой. Игрок же не играет ей, мяч попадает в руку. Но это моё видение игры, а у судей своё. И на поле судья решает, кто играет рукой, кто нет, а моё мнение остаётся при мне.))
qxt44bmxpp36
qxt44bmxpp36 ответ DEIVID_123 (раскрыть)
вчера в 21:17
Да Ви шо? Неужели? Вы тоже матч не смотрели, но победу Зенита осуждаете?
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:15
    DEIVID_123
    DEIVID_123
    вчера в 21:14
    Ещё напиши, как вы любите, что это ваш воспитанник, вы его нулевого взяли и научили играть в футбол.
    DEIVID_123
    DEIVID_123 ответ btdw42cdjqmf (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Зенитушка бы уже в первом тайме прибег к помощи арбитра раза 3 минимум.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 21:10
    Гениально, Маэстро- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как всегда- вовремя, к месту и правдиво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Дружище, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    btdw42cdjqmf
    btdw42cdjqmf ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:10
    Зенит играл с сильным соперником, если бы он играл со спартаком, то счет был бы уже в первом тайме неприлично большим не в пользу спартака, который почти десять лет снабжает Зенит очками и дома, и в гостях.
    Capral
    Capral ответ f5z4xxkfh86g (раскрыть)
    вчера в 21:07
    В данном случае, я выступаю как сторонний наблюдатель и лицо незаинтересованное. А прикрываться чемпионствами Семака очень опасно. Как видите, и прошлый сезон, и игра сегодня с банкирами- показали, что ваш Семак- такая же деревня, как его сегодняшний тренер оппонент. Обоих, этих бездарностей- спасают только классные трансферы. Я никогда Семака не уважал и всегда считал его посредственностью. Но, так омерзительно и трусливо начать игру на своем поле, и с преимуществом в составе- мог только бездарь Семак!!!
    DEIVID_123
    DEIVID_123 ответ qzq4fvkv2jkk (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Такое может заявить только тот кто не смотрел прошлый сезон или не разбирается в футболе, от слова совсем.
    Сп62
    Сп62 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Когда он два гола влепил из-за штрафной, это разве командная игра.
    Futurista
    Futurista ответ Maikl322 (раскрыть)
    вчера в 21:04
    DEIVID_123
    DEIVID_123 ответ qzq4fvkv2jkk (раскрыть)
    вчера в 21:04
    Бред. Зенит купил топового игрока у ЛОКО, который был лучшим в прошлом сезоне, играя интеллектуально. А в зенитущке стал тупо завершителем.
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