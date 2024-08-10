«Балтика» не смогла на выезде обыграть «Сокол» в матче Первой лиги

«Сокол» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 5-го тура Первой лиги (1:1).
На 70-й минуте Абу-Саид Эльдарушев вывел калининградскую команду вперёд. На 90+1-й Иван Чуриков сравнял счёт.
«Сокол» занимает 3-е место в первенстве России (9 очков). «Балтика» идёт на 9-й строчке (7 баллов).
В этом матче им просто не повезло.
Совсем чуть-чуть не дотянули до победы.
Калининград должен вернуться в РПЛ.
В этом матче им просто не повезло.
Совсем чуть-чуть не дотянули до победы.
Калининград должен вернуться в РПЛ.