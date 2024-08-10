Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Балтика» не смогла на выезде обыграть «Сокол» в матче Первой лиги

вчера, 19:54
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Сокол» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 5-го тура Первой лиги (1:1).

На 70-й минуте Абу-Саид Эльдарушев вывел калининградскую команду вперёд. На 90+1-й Иван Чуриков сравнял счёт.

«Сокол» занимает 3-е место в первенстве России (9 очков). «Балтика» идёт на 9-й строчке (7 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Зенит» одержал победу над «Динамо»
Вчера, 19:27
«Оренбург» и «Акрон» не выявили победителя в матче РПЛ
Вчера, 19:26
«Ман Сити» по пенальти обыграл «Ман Юнайтед» и выиграл Суперкубок Англии
Вчера, 19:11
«Байер» сыграл вничью с «Бетисом» в товарищеском матче
Вчера, 18:22
«Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 16:55
«Ростов» упустил победу над «Рубином»
09 августа
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:45
А Сокол был не на выезде)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:30
Балтика ещё подтянется.
В этом матче им просто не повезло.
Совсем чуть-чуть не дотянули до победы.
Калининград должен вернуться в РПЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:17
Балтика опять начала "скатываться" к ничейным результатам - а это печально...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:00
А Сокол смог обыграть Балтику?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 