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«Ман Сити» по пенальти обыграл «Ман Юнайтед» и выиграл Суперкубок Англии

вчера, 19:11
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, 7:6 по пенальти).

На 82-й минуте МЮ вышел вперёд — забитым мячом отличился Алехандро Гарначо. Бернарду Силва на 89-й счёт сравнял. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «горожане». Промах у «Сити» допустил Силва, у МЮДжейдон Санчо и Джонни Эванс.

Для «Манчестер Сити» этот Кубок Англии стал 7-м в истории.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:38
Мю играл лучше
DXTK
DXTK
вчера в 21:31
Сначала Санчо похоронил Англию в серии пенальти..... теперь также похоронил и МЮ...........
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:20
Эмоции подостыли, можно и высказаться...

Для первого официального матча сезона в Англии - очень хорошо и зрелищно. Несмотря на первые 20 минут, которые команды вкатывались.

Идеи Гвардиолы не все сработали, но все же Сити - все еще Сити, который умеет создать и реализовать моменты из ниоткуда.

Игра Юнайтед внушает оптимизм. Тактика Тен Хага работала хорошо... но, к сожалению, Решфорд, у которого сегодня xG был выше, чем у всего Сити, решил все запороть. Очень надеюсь, что ПСЖ все-таки заберут его себе.

Пенальти? Онана все еще откровенно плох в этом аспекте. Санчо винить не хочу, лучше похвалю Эдерсона, который хорошо вытащил удар. Дед Эванс - ну не пенальтист он, но если бы пенальти бил кто-то из других оставшихся игроков - это был бы еще более странный выбор.

Сити с победой, всех остальных - с красивым началом сезона"
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:28
Очень тяжелый матч. Посмотрел минут 30 во втором тайме, выключил и не пожалел
Capral
Capral ответ Александр Векшин (раскрыть)
вчера в 20:10
Приветище, Дружище!!!
Ты куда делся, я волнуюсь?! Ты предупреждай в следущий раз. Санёк, ты больше так не делай. Если что, скажи- на время отлучусь, дела разные, дача и тд. Я вижу, тебя нет и нет. Ну, Хвала Всевышнему- всё с тобой нормально!!!

Если про ЧЕ и про Англию, в целом, то ничего особенного, но второй финал подряд, для тренера уровня Саугейта- неплохо, хотя, конечно, могло быть и лучше. Ждал я исторического противостояния Англия-Германия, но по известной причине не получилось...

Саня, рад тебя видеть!!! Удачи, твоим Реалу и МЮ!!!!!!! Я на связи!!! Не пропадай больше!!!)))
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 20:01
Поздравляю МЮ с отличным вторым таймом.. МС и Пепа с очередным трофеем.. Интрига была, но при всей официальности титула - игра была только моментами.. Сезон начинается.. ☝️👍
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Не выпускай игроков раньше времени, и Санчо не подмены игрок как и в финалах решала по пенкам не очень, сборная не даст соврать
1580556558
1580556558 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:59
исход матча решили пенки, в чем урок? Глупость какая
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:57, ред.
Гвардиола взял вверх над учеником, заслужено преподав урок!!!( на фото два моих любимых рестлера (не шарлатаны) как Ван перси и Нистелрой в футболе)
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:47
...здрав будь боярин, я спонтанно заглянул на соккер и сразу попал на сотоварища, соскучился по нашим коментам, странная, без перспективная игра сборной Англии оставила неприятный осадок, в душе я отдал бы кубок Кроссу на дембель, но не судьба, время юнцов Испании пришло, вот поэтому жду Ла Лигу, как там Мбаппе с Вини приживутся, до встречи в октябре, с уважением...!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:40
Поздравляю болельщиков МС!!!! Манчестер сегодня синий. Драматическая развязка в серии пенальти. Суперкубок Англии возвращается к Сити спустя 5 лет.

Гвардиола выигрывает 39-й трофей в карьере и 18-й в качестве тренера МС. До Фергюсона и звания самого титулованного тренера в истории всего 10 трофеев осталось.

Любопытно, что из 36 трофеев, которые МС выиграл за свою историю, 18 это заслуга Гвардиолы, а это целая половина. И это всего за 8 лет.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:26
Поздравляю болельщиков МС с трофеем!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:24
в первом тайме и Сити и Юнайтед особо не впечатлили.
хорошо что и не пропустили.
раздражает игра Рэшфорда...
раз не получается у него все, надо продать и дело в концом.
Бернарду Сильва - карма МЮ...жаль, против Реала бестолковый больше))
рад. что МС выиграл суперкубок Англии.
а то Тен Хаг снова начнет долбить дятлом терпение болельщиков красных дьяволов, рассказывая, какой он успешный тренер для Олд Траффорда.
а так, да, и МЮ показал норм. игру,
впереди длинный сезон. посмотрим, на что они еще способны))
Capral
Capral
вчера в 19:23
Включил со 2-го тайма, где МЮ смотрелся намного интереснее и острее. Холанд вообще растворился, а футбол Сити показался мне, несколько дезорганизованным и бессистемным. Удивило, как Сити пропускал острейшие контрвыпады соперника... Грамотнее, подвижнее и мобильнее смотрелся МЮ, но ответку всеже пропустил. Нечасто я смотрю английский футбол, но сегодня решил посмотреть и не пожалел. Интересный матч. И всё-таки, как мне показалось, у Сити есть проблемы с организацией игры, у соперника, в этом плане ошибок меньше. Интересно, как-то будет в АПЛ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:22
Тен Хаг, под тобой шатается кресло.
Пора заняться поисками другой работы.
Сомневаюсь, что тебя долго будут терпеть.
А Гвардиола, всё таки, молодец...
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:21
Везет конечно сильнейшему, но 36-летний защитник Эванс, что никого лучше не нашлось пенальти бить
allemz
allemz
вчера в 19:17
Тен Хаг, если бы завоевал второй трофей за короткий период:
allemz
allemz
вчера в 19:15
Санчо вернулся в МЮ, чтобы затем снова отправиться громить Майнцы и Аугсбурги))

Сити с победой! Всех болельщиков с началом нового сезона! Клубный футбол возвращается!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:12
Igo0rek,allemz,Elliada,sihafazatron поздравляю с очередным трофеем!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:12
Неожиданно конечно. Думал, что МС опять проиграет серию пенальти, но сегодня повезло. Сити с победой!))))
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