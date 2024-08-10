«Ман Сити» по пенальти обыграл «Ман Юнайтед» и выиграл Суперкубок Англии

«Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, 7:6 по пенальти).
На 82-й минуте МЮ вышел вперёд — забитым мячом отличился Алехандро Гарначо. Бернарду Силва на 89-й счёт сравнял. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «горожане». Промах у «Сити» допустил Силва, у МЮ — Джейдон Санчо и Джонни Эванс.
Для «Манчестер Сити» этот Кубок Англии стал 7-м в истории.
хорошо что и не пропустили.
раздражает игра Рэшфорда...
раз не получается у него все, надо продать и дело в концом.
Бернарду Сильва - карма МЮ...жаль, против Реала бестолковый больше))
рад. что МС выиграл суперкубок Англии.
а то Тен Хаг снова начнет долбить дятлом терпение болельщиков красных дьяволов, рассказывая, какой он успешный тренер для Олд Траффорда.
а так, да, и МЮ показал норм. игру,
впереди длинный сезон. посмотрим, на что они еще способны))
хорошо что и не пропустили.
раздражает игра Рэшфорда...
раз не получается у него все, надо продать и дело в концом.
Бернарду Сильва - карма МЮ...жаль, против Реала бестолковый больше))
рад. что МС выиграл суперкубок Англии.
а то Тен Хаг снова начнет долбить дятлом терпение болельщиков красных дьяволов, рассказывая, какой он успешный тренер для Олд Траффорда.
а так, да, и МЮ показал норм. игру,
впереди длинный сезон. посмотрим, на что они еще способны))