«Ман Сити» по пенальти обыграл «Ман Юнайтед» и выиграл Суперкубок Англии

1723306302

вчера, 19:11

«Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии (1:1, 7:6 по пенальти).

На 82-й минуте МЮ вышел вперёд — забитым мячом отличился Алехандро Гарначо. Бернарду Силва на 89-й счёт сравнял. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «горожане». Промах у «Сити» допустил Силва, у МЮ — Джейдон Санчо и Джонни Эванс.

Для «Манчестер Сити» этот Кубок Англии стал 7-м в истории.