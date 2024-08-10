«Оренбург» и «Акрон» не выявили победителя в матче РПЛ

«Оренбург» сыграл вничью с «Акроном» в матче 4-го тура РПЛ (2:2).
На 45+3-й минуте Константин Савичев вывел тольяттинскую команду вперёд, реализовав пенальти. Саид Сахархизан на 48-й сравнял счёт. На 61-й хозяева поля повели — мяч забил Мохаммад Горбани. Кирилл Данилин на 65-й восстановил равенство.
«Оренбург» занимает 7-е место в чемпионате России (5 очков). «Акрон» находится на 9-й позиции (4 балла).
Спохватился и включил его только на 59-й минуте.
И правильно сделал: ДВА гола посмотрел! )
По моему мнению, всё справедливо и где-то даже больше повезло Оренбургу, когда на 81-й минуте опаснейшим моментом у их ворот Акрон не воспользовался (кстати, ОПАСНЕЙШИЙ момент с участием Нгамалё у ворот Зенита случился аккурат в это же время)) )
Акрон, конечно, техникой не блещет, но ТРУДОЛЮБИЕ у них на уровне: второй гол в ворота Оренбурга был именно АРХИТРУДОВЫМ.
Спохватился и включил его только на 59-й минуте.
И правильно сделал: ДВА гола посмотрел! )
По моему мнению, всё справедливо и где-то даже больше повезло Оренбургу, когда на 81-й минуте опаснейшим моментом у их ворот Акрон не воспользовался (кстати, ОПАСНЕЙШИЙ момент с участием Нгамалё у ворот Зенита случился аккурат в это же время)) )
Акрон, конечно, техникой не блещет, но ТРУДОЛЮБИЕ у них на уровне: второй гол в ворота Оренбурга был именно АРХИТРУДОВЫМ.
В прошлом году Личка вечно наступал на одни и те же грабли с вечными пропусками голов в конце игры и как следствие потерянные очки. И сейчас решил поэкспериментировать с пенальтистом!?
Скоро вылезет весь ворох прошлогодних проблем!
В прошлом году Личка вечно наступал на одни и те же грабли с вечными пропусками голов в конце игры и как следствие потерянные очки. И сейчас решил поэкспериментировать с пенальтистом!?
Скоро вылезет весь ворох прошлогодних проблем!