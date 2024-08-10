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«Оренбург» и «Акрон» не выявили победителя в матче РПЛ

вчера, 19:26
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Оренбург» сыграл вничью с «Акроном» в матче 4-го тура РПЛ (2:2).

На 45+3-й минуте Константин Савичев вывел тольяттинскую команду вперёд, реализовав пенальти. Саид Сахархизан на 48-й сравнял счёт. На 61-й хозяева поля повели — мяч забил Мохаммад Горбани. Кирилл Данилин на 65-й восстановил равенство.

«Оренбург» занимает 7-е место в чемпионате России (5 очков). «Акрон» находится на 9-й позиции (4 балла).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:37
Оренбург с такой игрой должен пройти очищение пердивом!
TheBoLt
TheBoLt ответ smiliel (раскрыть)
вчера в 20:24
Какой Личка в матче Оренбург - Акрон?)) Веткой ошиблись
phwncwwmez65
phwncwwmez65
вчера в 20:19
Всё равно интересный был матч!
smiliel
smiliel
вчера в 19:48
Я не понимаю Личку. На поле Фомин! На поле Бителло! На поле свеженький Караскаль! Зачем нужно было доверять бить пенальти Нгамалё? Он не пенальтист. Зачем так слабо бить пенальти? Латышонок ещё до удара стал заваливаться влево. Да ударь ты в другой угол!
В прошлом году Личка вечно наступал на одни и те же грабли с вечными пропусками голов в конце игры и как следствие потерянные очки. И сейчас решил поэкспериментировать с пенальтистом!?
Скоро вылезет весь ворох прошлогодних проблем!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:42
Голы Оренбурга были однотипные, с правого фланга. Я не знаю, что делал левый защитник Акрона в этих эпизодах. Уже вся РПЛ знает, что Оренбург хорошо замыкает вертикальные передачи с фланга, так почему дают до сих пор навешивать? Акрон молодцы, достойно сыграли на выезде, спасли ничью. Оренбург же скорее потерял очки, чем приобрел одно. Удачи командам
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:32
Совсем забыл об этом матче: смотрел по ТВ Зенит Динамо Москва...
Спохватился и включил его только на 59-й минуте.
И правильно сделал: ДВА гола посмотрел! )
По моему мнению, всё справедливо и где-то даже больше повезло Оренбургу, когда на 81-й минуте опаснейшим моментом у их ворот Акрон не воспользовался (кстати, ОПАСНЕЙШИЙ момент с участием Нгамалё у ворот Зенита случился аккурат в это же время)) )
Акрон, конечно, техникой не блещет, но ТРУДОЛЮБИЕ у них на уровне: второй гол в ворота Оренбурга был именно АРХИТРУДОВЫМ.
ggg89bqjajqz
ggg89bqjajqz
вчера в 19:29
Матч результативный, но ничейный.
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