Дибала отклонил предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отклонил очередное предложение «Аль-Кадисии». Игроку предлагали четырёхлетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Дибала решил остаться в «Роме», чтобы бороться вместе с клубом за трофеи.
Напомним, аргентинец перешёл в стан римлян из «Ювентуса» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Дибалу в 20 миллионов евро.
Ему уже 30 лет.
Звезда из него не получится.
Хоть бы денег заработал на старость
Ему уже 30 лет.
Звезда из него не получится.
Хоть бы денег заработал на старость