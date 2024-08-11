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Дибала отклонил предложение из Саудовской Аравии

вчера, 09:42

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отклонил очередное предложение «Аль-Кадисии». Игроку предлагали четырёхлетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Дибала решил остаться в «Роме», чтобы бороться вместе с клубом за трофеи.

Напомним, аргентинец перешёл в стан римлян из «Ювентуса» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Дибалу в 20 миллионов евро.

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:29
Ну, как минимум ЛЕ в 23-м году должен был брать, если бы Тейлор не тащил за уши Севилью
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:49
Уже 30 лет?! Время идёт, а супер звезда для него так и не зажглась...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:14
100 млн за 4 года - сумма немаленькая, но для Дибалы видимо маленькая.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:13
Ну, какие трофеи он вместе с "Ромой" может завоевать?
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:01
Зря.,.
Ему уже 30 лет.
Звезда из него не получится.
Хоть бы денег заработал на старость
s77f83bqz9pc
s77f83bqz9pc
вчера в 09:57
Правильное решение, аргентинец ещё принесёт пользу волкам,а денег он уже заработал
Гость
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