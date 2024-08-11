Дибала отклонил предложение из Саудовской Аравии

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вчера, 09:42

Нападающий «Ромы» отклонил очередное предложение «Аль-Кадисии». Игроку предлагали четырёхлетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Дибала решил остаться в «Роме», чтобы бороться вместе с клубом за трофеи.

Напомним, аргентинец перешёл в стан римлян из «Ювентуса» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Дибалу в 20 миллионов евро.