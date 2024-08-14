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У форварда «Родины» диагностировали среднетяжёлую черепно‑мозговую травму

вчера, 08:42

Пресс-атташе «Родины» Иван Потапов рассказал о диагнозе нападающего команды Амура Калмыкова, который получил травму после столкновения с вратарём «Чайки» Михаилом Штепой в матче 5-го тура Первой лиги. Форварда москвичей увезли с поля на машине скорой помощи.

У Амура среднетяжёлая черепно‑мозговая травма. Состояние стабильное, сейчас решается вопрос о его переводе в специализированное отделение для дальнейшего консервативного лечения.

Желаем скорейшего выздоровления Амуру и ждём возвращения.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:20
Футбол травмоопасный вид спорта.
Игрок просто боролся за мяч.
Пусть скорее выздоравливает и возвращается на поле таким же самоотверженным.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:22, ред.
Парню здоровье и скорейшего выздоровления
ABir
ABir
вчера в 09:14
Выздоровления и продолжения футбольной карьеры!
Foxes
Foxes
вчера в 09:01
Здоровье!
drug01
drug01
вчера в 09:01
Держись! Это такая сложная пора! Желаем всё преодолеть...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:47
Главное без , что бы без последствий и осложнений - Выздоравливай Амур!
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