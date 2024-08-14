У форварда «Родины» диагностировали среднетяжёлую черепно‑мозговую травму

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вчера, 08:42

Пресс-атташе «Родины» Иван Потапов рассказал о диагнозе нападающего команды , который получил травму после столкновения с вратарём «Чайки» Михаилом Штепой в матче 5-го тура Первой лиги. Форварда москвичей увезли с поля на машине скорой помощи.