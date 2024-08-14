У форварда «Родины» диагностировали среднетяжёлую черепно‑мозговую травму

Пресс-атташе «Родины» Иван Потапов рассказал о диагнозе нападающего команды Амура Калмыкова, который получил травму после столкновения с вратарём «Чайки» Михаилом Штепой в матче 5-го тура Первой лиги. Форварда москвичей увезли с поля на машине скорой помощи.
У Амура среднетяжёлая черепно‑мозговая травма. Состояние стабильное, сейчас решается вопрос о его переводе в специализированное отделение для дальнейшего консервативного лечения.
Желаем скорейшего выздоровления Амуру и ждём возвращения.
Игрок просто боролся за мяч.
Пусть скорее выздоравливает и возвращается на поле таким же самоотверженным.
Игрок просто боролся за мяч.
Пусть скорее выздоравливает и возвращается на поле таким же самоотверженным.