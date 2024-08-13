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Деограсия рассказал о характере травмы Флорентина

вчера, 21:17

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о состоянии хавбека Сесара Флорентина. Футболист был заменен в матче РПЛ с «Акроном» (2:2), а поединок с «Локомотивом» в Кубке России (2:3) он пропустил.

Что касается Сесара Флорентина, то у него травма крестообразной связки. Она порвалась. Придется проводить ротацию и делать замену. Постараемся сделать все наилучшим образом, чтобы идти только вперед.

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Все комментарии
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вчера в 22:03
Ценный игрок, здоровья ему!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:57
Опять эти поганые кресты...
Ну прямо проклятье какое-то.
Я знаю, что это такое - сам рвал.
Боль приходит не сразу, спустя время.
Гость
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