Деограсия рассказал о характере травмы Флорентина

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о состоянии хавбека Сесара Флорентина. Футболист был заменен в матче РПЛ с «Акроном» (2:2), а поединок с «Локомотивом» в Кубке России (2:3) он пропустил.
Что касается Сесара Флорентина, то у него травма крестообразной связки. Она порвалась. Придется проводить ротацию и делать замену. Постараемся сделать все наилучшим образом, чтобы идти только вперед.
Ну прямо проклятье какое-то.
Я знаю, что это такое - сам рвал.
Боль приходит не сразу, спустя время.
Ну прямо проклятье какое-то.
Я знаю, что это такое - сам рвал.
Боль приходит не сразу, спустя время.