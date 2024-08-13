Деограсия рассказал о характере травмы Флорентина

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вчера, 21:17

Главный тренер «Оренбурга» рассказал о состоянии хавбека . Футболист был заменен в матче РПЛ с «Акроном» (2:2), а поединок с «Локомотивом» в Кубке России (2:3) он пропустил.