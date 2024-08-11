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Виллиан Роша выложил снимок травмированной ноги

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ABir
ABir
вчера в 19:27
Обратная сторона борьбы до конца, когда никто не убрал ноги. Здоровья игроку!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:01
Желаю парню скорее залечить травму и в строй....
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m4z2e33qdb8s
вчера в 18:43
Неужели игроку РПЛ могут наложить такой похабный шов?
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ qrgmmzs77zje (раскрыть)
вчера в 18:43
Кого? Перечисли.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:45
В твоем случае речь может идти не о норке, а о медвежьей берлоге, с учетом твоих возможностей по этой части. Гигант!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:28
Жуткое зрелище.
Никому такого не пожелаешь.
Я этот момент лично не видел.
Говорят, что травму нанёс Сперцян.
Если это так, то его нужно строго наказать.
Дисквалифицировать на несколько игр.
vx3bjb2cgd2d
vx3bjb2cgd2d
вчера в 16:17
При чем здесь Сперцян, если Роша сам костолом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:11
Здоровья Виллиану, позор Сперцяну, судью на мыло !
Сп62
Сп62
вчера в 16:04
Я на даче на обруч наступил, такая же травма была. Ничего, дожил до возраста Д. Трампа.
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:02
оооу... обидели мышку, накакали в норку))
qrgmmzs77zje
qrgmmzs77zje
вчера в 15:57
Сколько Роша таких ног покалечил, счету нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:56
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:49
    Так не понятно чья нога, надо было рядом с лицом фоткать!))
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