Виллиан Роша выложил снимок травмированной ноги

Защитник ЦСКА Виллиан Роша выложил фото травмированной ноги.
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Никому такого не пожелаешь.
Я этот момент лично не видел.
Говорят, что травму нанёс Сперцян.
Если это так, то его нужно строго наказать.
Дисквалифицировать на несколько игр.
Никому такого не пожелаешь.
Я этот момент лично не видел.
Говорят, что травму нанёс Сперцян.
Если это так, то его нужно строго наказать.
Дисквалифицировать на несколько игр.