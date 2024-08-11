Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Игрока «Родины» увезли на скорой после столкновения с вратарём соперника

вчера, 22:35
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)2 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

Нападающий «Родины» Амур Калмыков попал в больницу после травмы, полученной в матче 5-го тура Первой лиги с «Чайкой».

В одном из эпизодов игрок столкнулся с вратарём соперника Михаилом Штепой и неудачно упал на газон, ударившись головой о землю. Медики оказали футболисту первую помощь. Его увезли на машине скорой помощи. В пресс-службе «Родины» рассказали о состоянии своего футболиста:

Амура Калмыкова привезли в ближайшую больницу. Наш форвард находится в сознании, речь внятная. В ближайшее время у нападающего возьмут анализы и диагноз будет понятен. Наши врачи находятся на связи с докторами больницы.

Мы держимся на связи с Амуром и желаем ему здоровья, сил и скорейшего возвращения на футбольное поле!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сперцян принёс извинения защитнику ЦСКА Виллиану
Вчера, 17:16
Виллиан Роша выложил снимок травмированной ноги
Вчера, 15:48 Фото
Грулёв пропустит около двух месяцев
Вчера, 14:54
Виллиан Роша избежал перелома
Вчера, 12:47
«Зенит» был в миллиметрах от трагедии. Травма Вендела поставила бы крест на идеальной серии
Вчера, 11:34Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Мусаев — о травме Кайо: «Осмотр показал, что крестообразные связки целы»
10 августа
Все комментарии
nrrw5arnwz7a
nrrw5arnwz7a
сегодня в 04:54
Печальный случай, скорейшего выздоровления.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:34
Каждый день скорая помощь кого-то увозит.
Правда не всем квалифицировано ставят диагнозы.
Не всем предоставляют качественные медицинские услуги.
Футболистам в этом плане повезло больше, чем простым людям.
Они не испытывают недостатка в лекарствах, часто их лечат в зарубежных клиниках.
Тем временем для лечения больных детей собирают деньги всем миром.
Каждый день видим по телевизору мольбы людей, которые просят помочь в лечении их сыновей и дочерей.
Я не упрекаю футболистов, просто констатирую факты.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:11
что-то много травм в эти выходные. Печальное совпадение
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:41
Пожелание Амуру скорейшего выздоровления без последствий и осложнений!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 