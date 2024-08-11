Игрока «Родины» увезли на скорой после столкновения с вратарём соперника

Нападающий «Родины» Амур Калмыков попал в больницу после травмы, полученной в матче 5-го тура Первой лиги с «Чайкой».
В одном из эпизодов игрок столкнулся с вратарём соперника Михаилом Штепой и неудачно упал на газон, ударившись головой о землю. Медики оказали футболисту первую помощь. Его увезли на машине скорой помощи. В пресс-службе «Родины» рассказали о состоянии своего футболиста:
Амура Калмыкова привезли в ближайшую больницу. Наш форвард находится в сознании, речь внятная. В ближайшее время у нападающего возьмут анализы и диагноз будет понятен. Наши врачи находятся на связи с докторами больницы.
Мы держимся на связи с Амуром и желаем ему здоровья, сил и скорейшего возвращения на футбольное поле!
Правда не всем квалифицировано ставят диагнозы.
Не всем предоставляют качественные медицинские услуги.
Футболистам в этом плане повезло больше, чем простым людям.
Они не испытывают недостатка в лекарствах, часто их лечат в зарубежных клиниках.
Тем временем для лечения больных детей собирают деньги всем миром.
Каждый день видим по телевизору мольбы людей, которые просят помочь в лечении их сыновей и дочерей.
Я не упрекаю футболистов, просто констатирую факты.
Правда не всем квалифицировано ставят диагнозы.
Не всем предоставляют качественные медицинские услуги.
Футболистам в этом плане повезло больше, чем простым людям.
Они не испытывают недостатка в лекарствах, часто их лечат в зарубежных клиниках.
Тем временем для лечения больных детей собирают деньги всем миром.
Каждый день видим по телевизору мольбы людей, которые просят помочь в лечении их сыновей и дочерей.
Я не упрекаю футболистов, просто констатирую факты.