Виллиан Роша может восстановиться к игре с «Локомотивом»

Источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, рассказал о состоянии здоровья бразильца.

Роша прошёл медицинское обследование, у него нет перелома. У Виллиана всё ещё есть отёк, но в последние дни состояние бразильца улучшилось. Он вряд ли будет включён в заявку команды на матч Кубка России в среду.

Игрок хочет скорее восстановиться, чтобы быть включённым в состав команды. Виллиан был недоволен тем, что ему пришлось досрочно покинуть поле в матче против «Краснодара», а также тем, что Сперцян не получил жёлтую карточку после фола.

Стоит отметить, что Виллиан доволен выступлениями команды и достигнутыми результатами. Роша приложит все усилия, чтобы присутствовать на игре в выходные.