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Виллиан Роша может восстановиться к игре с «Локомотивом»

вчера, 15:14

Источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, рассказал о состоянии здоровья бразильца.

Роша прошёл медицинское обследование, у него нет перелома. У Виллиана всё ещё есть отёк, но в последние дни состояние бразильца улучшилось. Он вряд ли будет включён в заявку команды на матч Кубка России в среду.

Игрок хочет скорее восстановиться, чтобы быть включённым в состав команды. Виллиан был недоволен тем, что ему пришлось досрочно покинуть поле в матче против «Краснодара», а также тем, что Сперцян не получил жёлтую карточку после фола.

Стоит отметить, что Виллиан доволен выступлениями команды и достигнутыми результатами. Роша приложит все усилия, чтобы присутствовать на игре в выходные.

Напомним, Виллиан получил травму в матче четвёртого тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян извинился перед защитником за то, что нанёс ему повреждение.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:55
Согласен. Большой вопрос к судье и судиям на VAR.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:44
Там речь могла идти о трещине кости. По хорошему КДК должна бы впаять ему пару матчей отдыха. Обращение от ЦСКА послано. Сперцян даже и не думал в мяч играть, он преднамеренно шел шипами в ногу Роше.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:17
,Дай Бог чтобы так и было.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ k9mx3pskjgjq (раскрыть)
вчера в 17:16
Рваные раны и гематома на ноге это испуг ? )))
k9mx3pskjgjq
k9mx3pskjgjq
вчера в 15:25
Значит просто отделался лёгким испугом
Гость
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