Семак рассказал о характере травмы Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о характере травмы полузащитника Вендела и её причине:
К ней привело столкновение, которое произошло по ходу матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы. Это не мышечная травма. Определяется степень повреждения связки, медицинский штаб работает, еще предстоит дополнительная диагностика.
И ещё...считать что у кого то мало ума это такое себе...
https://youtu.be/asbQqu4OhAw?feature=shared
И ещё...считать что у кого то мало ума это такое себе...
- Я иногда тоже этим занимаюсь, но только для домашнего пользования. Дни рождения, юбилеи, покупки машин и т.п. Ну я же это не афиширую на всю страну. Будьте скромнее... Зарабатывайте, пожалуйста, популярность в сети своим трудом, а не трудом советских актёров и режиссёров...
- Я иногда тоже этим занимаюсь, но только для домашнего пользования. Дни рождения, юбилеи, покупки машин и т.п. Ну я же это не афиширую на всю страну. Будьте скромнее... Зарабатывайте, пожалуйста, популярность в сети своим трудом, а не трудом советских актёров и режиссёров...