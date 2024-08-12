Семак рассказал о характере травмы Вендела

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о характере травмы полузащитника и её причине:

К ней привело столкновение, которое произошло по ходу матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы. Это не мышечная травма. Определяется степень повреждения связки, медицинский штаб работает, еще предстоит дополнительная диагностика.