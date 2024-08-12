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Семак рассказал о характере травмы Вендела

вчера, 14:29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о характере травмы полузащитника Вендела и её причине:

К ней привело столкновение, которое произошло по ходу матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы. Это не мышечная травма. Определяется степень повреждения связки, медицинский штаб работает, еще предстоит дополнительная диагностика.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
"Видео и аудиоредактор - и вперёд!"...не поверите...я даже этого не делаю)...все гораздо проще...а вот для домашнего использования я этим вообще не занимаюсь...популярность в сети?)...какая?)...я же анонимный пользователь...
И ещё...считать что у кого то мало ума это такое себе...

Хиромант
Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:36
- Без претензий и обид! Резать клипы из советских фильмов и вставлять их вместо комментов - много ума не надо. Видео и аудиоредактор - и вперёд! К славе!
- Я иногда тоже этим занимаюсь, но только для домашнего пользования. Дни рождения, юбилеи, покупки машин и т.п. Ну я же это не афиширую на всю страну. Будьте скромнее... Зарабатывайте, пожалуйста, популярность в сети своим трудом, а не трудом советских актёров и режиссёров...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:23
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Futurista
Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:17
Хиромант
Хиромант ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:48
- Я бы уточнил: не получил травму, а просто "вырубили" самого опасного футболиста соперника... Следующим будет Глушенков... И далее по списку...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:08
У Спартака сейчас проблемы не только с обороной, но и с организацией игры в целом. Я вчера писал, что такой Спартака как сейчас- лакомое блюдо для Зенита, ни в одной линиии нет стабильности. Идет перестройка, но не хватает тренерской глубокой мысли. Игра симпатичная, чем-то спартаковская, но- чисто поверхностная, без опоры и стержня... Со Спартаком, Зенит не будет так жаться к воротам, как с Динамо, и центр не отдаст. Я думаю- включит прессинг, завладеет игровым преимуществом, ну и, учитывая проблемность Спартака в обороне, может многое решить еще в 1-м тайме... А возможно, я и ошибаюсь. В любом случае- жду недождусь этой игры!!!
Guzhel
Guzhel ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:04
Станковича даже Оренбург с Ахматом не боятся, это ему нужно бояться не влететь 7-0 или 7-1.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:53
Нет, не испугались. Мы его вчера видели. Просто у Спартака проблема с обороной и при хорошо спланированной атаке можно много накидать в ворота Спартака. И Вендел для этого как раз кстати будет. Ну не восстановится и ладно. Я думаю и без него справятся)
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:45
А что, так- испугались Станковича?)))
lotsman
lotsman
вчера в 14:41
Хорошо бы было если восстановится к матчу со Спартаком.
shlomo
shlomo
вчера в 14:39
Не вовремя он травму получил... дай Бог чтобы ничего серьезного.
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