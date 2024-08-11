Сперцян принёс извинения защитнику ЦСКА Виллиану

Полузащитник «Краснодара» извинился перед защитником ЦСКА .

На 44‑й минуте матча 4-го тура РПЛ Сперцян столкнулся с Рошей и попал шипами в голень сопернику. Арбитр оставил момент без внимания, а бразилец был заменен после того, как его вывезли за пределы поля. После игры пострадавший покинул стадион на костылях.

В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел. Посмотрев повтор, я даже подумал, что это красная карточка. Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой…

В игре я не понял [что произошло — прим.ред.]. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок.