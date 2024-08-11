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Сперцян принёс извинения защитнику ЦСКА Виллиану

вчера, 17:16
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян извинился перед защитником ЦСКА Виллианом.

На 44‑й минуте матча 4-го тура РПЛ Сперцян столкнулся с Рошей и попал шипами в голень сопернику. Арбитр оставил момент без внимания, а бразилец был заменен после того, как его вывезли за пределы поля. После игры пострадавший покинул стадион на костылях.

В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел. Посмотрев повтор, я даже подумал, что это красная карточка. Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой…

В игре я не понял [что произошло — прим.ред.]. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:40
Поверим Вам, отменяется наказание...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:15
Ну, молодец что извинился.
Сп62
Сп62
вчера в 19:08
Я уже писал, что это была накладка. При накладке нога блокирующего игрока согнута в колене. В противном случае это будет опасная игра прямой ногой, что карается красной карточкой. При повторе я спецально смотрел на ногу Сперцяна. Прямой ноги не было. Значит накладка и ЖК.
112910415
112910415
вчера в 18:59
не маловато ли будет извинений ?
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ 9ut3p47z5cbe (раскрыть)
вчера в 18:42
За грубость роши он был наказан. А если ты считаешь это игровым моментом то и говорить с тобой не о чем
9ut3p47z5cbe
9ut3p47z5cbe
вчера в 18:39, ред.
Обычный игровой момент, сколько грубости допускал раньше сам Роша.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:03
Вам же сказали - НЕ СПЕЦИАЛЬНО!!! Хочешь избежать травм - играй в шахматы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:50
Не зря я его бичевал на этом сайте. Видимо прочитал и извинился. и то хорошо
cmq2xjew49nc
cmq2xjew49nc
вчера в 17:38
А куда смотрел судья встречи????
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:36
Грубо играет, лучше в таких случаях отлучать от игры..
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:21
Какие ещё могут быть извинения?
Ты видел, как ногу ему разворотил?
Нужно дисквалифицировать Сперцяна.
Хотя бы на срок лечения и восстановления.
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