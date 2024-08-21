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«Барселоне» не хватит ухода Гюндогана для регистрации Ольмо

вчера, 19:58

«Барселоне» не хватит ухода полузащитника Илкая Гюндогана для регистрации Даниэля Ольмо.

Клубу придётся расстаться с ещё одним футболистом или заключить новый спонсорский контракт с Nike.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Гюндоган расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдёт в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:18
Не чего страшного. Отпустят без платно Ямала и тогда зарегаются. 😆
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:13
Ни один соперник, ни один кризис, ни одно природное явление не могут разрушить клуб, как это делает руководство Барселоны. Империя рушится изнутри.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 20:12
это даже Илкай Гюндоган сам понял)))
и простил Барсе зарплату за оставшиеся 2 года контракта.
в Мадриде до последнего держат Модрича, а ему 40 лет,
Крооса бы тоже держали до 40 и старше...но немец сам выбрал отдыхать.
есть еще Карвахаль за 35 лет
у Барсы нет ни одного опытного лидера с чемпионским прошлым, кроме Левандовски, кто натаскивал бы молодёжь и прививал характер чемпионов.
будет совсем грустно, если Ольмо через пару матчей получит травму.
хрустальный игрок.
Вещий
Вещий
вчера в 20:07
Блеск и нищета Барсы....
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:06
Уже сезон начался, а игрок в подвешенном состоянии. Ради Ольмо можно и треть состава продать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:02
да не может быть?)))
где голова лапорты?
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:02
Крепко Барселона задолжала денег
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