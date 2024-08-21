«Барселоне» не хватит ухода Гюндогана для регистрации Ольмо

«Барселоне» не хватит ухода полузащитника Илкая Гюндогана для регистрации Даниэля Ольмо.
Клубу придётся расстаться с ещё одним футболистом или заключить новый спонсорский контракт с Nike.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Гюндоган расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдёт в «Манчестер Сити».
и простил Барсе зарплату за оставшиеся 2 года контракта.
в Мадриде до последнего держат Модрича, а ему 40 лет,
Крооса бы тоже держали до 40 и старше...но немец сам выбрал отдыхать.
есть еще Карвахаль за 35 лет
у Барсы нет ни одного опытного лидера с чемпионским прошлым, кроме Левандовски, кто натаскивал бы молодёжь и прививал характер чемпионов.
будет совсем грустно, если Ольмо через пару матчей получит травму.
хрустальный игрок.
и простил Барсе зарплату за оставшиеся 2 года контракта.
в Мадриде до последнего держат Модрича, а ему 40 лет,
Крооса бы тоже держали до 40 и старше...но немец сам выбрал отдыхать.
есть еще Карвахаль за 35 лет
у Барсы нет ни одного опытного лидера с чемпионским прошлым, кроме Левандовски, кто натаскивал бы молодёжь и прививал характер чемпионов.
будет совсем грустно, если Ольмо через пару матчей получит травму.
хрустальный игрок.