«Барселоне» не хватит ухода Гюндогана для регистрации Ольмо

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вчера, 19:58

«Барселоне» не хватит ухода полузащитника для регистрации .

Клубу придётся расстаться с ещё одним футболистом или заключить новый спонсорский контракт с Nike.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Гюндоган расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдёт в «Манчестер Сити».