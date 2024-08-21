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Стерлинг хочет уйти из «Челси»

вчера, 17:48

Вингер Рахим Стерлинг сообщил о желании покинуть «Челси».

Об этом нападающий сообщил руководству «синих».

Англичанин хочет именно постоянный трансфер, а не аренду.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:31
Мудрика тоже пишут убрать хотят. Останется левый фланг без вингеров. А если честно в три центральных защитника у Челсей лучше идет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:28
все началось с того, что его не включили в заявку на матч.
тем самым ему прямым текстом сказали что на него не рассчитывают и что игровое время ему будет получить крайне сложно.
теперь Стерлинг показал характер.
Значит еще не закончился как футболист и есть гордость.
Мог бы сидеть на з\п и изредка бегать, делая вид, что играет.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:34
Кому он нужен? Вот честно, сколько было новостей, что им кто-то интересуется? У него одна дорога - СА. Там будет в статусе звезды с хорошим окладом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:24
В саудитию пора уже...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:22
Давно пора... Молодость прошла...
shlomo
shlomo
вчера в 17:53
Ну что с его желаниями нужно считаться...
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