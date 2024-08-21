Стерлинг хочет уйти из «Челси»

Вингер Рахим Стерлинг сообщил о желании покинуть «Челси».
Об этом нападающий сообщил руководству «синих».
Англичанин хочет именно постоянный трансфер, а не аренду.
Вингер Рахим Стерлинг сообщил о желании покинуть «Челси».
Об этом нападающий сообщил руководству «синих».
Англичанин хочет именно постоянный трансфер, а не аренду.
тем самым ему прямым текстом сказали что на него не рассчитывают и что игровое время ему будет получить крайне сложно.
теперь Стерлинг показал характер.
Значит еще не закончился как футболист и есть гордость.
Мог бы сидеть на з\п и изредка бегать, делая вид, что играет.
тем самым ему прямым текстом сказали что на него не рассчитывают и что игровое время ему будет получить крайне сложно.
теперь Стерлинг показал характер.
Значит еще не закончился как футболист и есть гордость.
Мог бы сидеть на з\п и изредка бегать, делая вид, что играет.