Мареска подтвердил, что Чилуэлл и Стерлинг могут покинуть «Челси»

Главный тренер «Челси» сообщил, что защитник и нападающий не входят в его планы.

Они тренируются отдельно от команды. Ситуация с ними обоими вполне ясна. У нас большой состав, и невозможно дать всем игровые минуты. Им лучше уйти, если они хотят получать игровое время. Я стараюсь быть честным.

Я разговаривал с Рахимом перед игрой с «Манчестер Сити». Я сказал, что ему будет трудно получить игровое время в «Челси», и это стало причиной его отсутствия в заявке.

Что касается Чилуэлла, он славный парень, но я сказал, что ему придется изменить позицию на поле. Это не жестоко, это просто честно.