Мареска подтвердил, что Чилуэлл и Стерлинг могут покинуть «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что защитник Бенжамин Чилуэлл и нападающий Рахим Стерлинг не входят в его планы.
Они тренируются отдельно от команды. Ситуация с ними обоими вполне ясна. У нас большой состав, и невозможно дать всем игровые минуты. Им лучше уйти, если они хотят получать игровое время. Я стараюсь быть честным.
Я разговаривал с Рахимом перед игрой с «Манчестер Сити». Я сказал, что ему будет трудно получить игровое время в «Челси», и это стало причиной его отсутствия в заявке.
Что касается Чилуэлла, он славный парень, но я сказал, что ему придется изменить позицию на поле. Это не жестоко, это просто честно.
Джеймс в очереди будет, если не смогут продать других.
В воскресенье Ковачичу не с кем было поздороваться. А прошло всего два года..
Времена настали смутные... ни игры ни игроков))
Джеймс в очереди будет, если не смогут продать других.
В воскресенье Ковачичу не с кем было поздороваться. А прошло всего два года..
Времена настали смутные... ни игры ни игроков))
что свое время происходило с МС и Арсеналом после прихода Пепа и Артеты. они по хозяйски разгребали без сожалений составы.
но если Пеп еще имел авторитет, и мог сделать так как хочет.
то над Артетой все смеялись, говорили, вот испанец потеряет раздевалку, да как он может так выдворять за дверь именитых игроков и тд, что скоро испанца отправят в отставку....
но прямо сегодня мы все видим результаты МС и Арсенала...
Мареска , возможно, сейчас делает все тоже самое с составом без колебаний.
пока мы не знаем, к чему приведет это.
но его вектор понятен.
игроки тоже это поняли.
только фанаты Челси плачут)))
что свое время происходило с МС и Арсеналом после прихода Пепа и Артеты. они по хозяйски разгребали без сожалений составы.
но если Пеп еще имел авторитет, и мог сделать так как хочет.
то над Артетой все смеялись, говорили, вот испанец потеряет раздевалку, да как он может так выдворять за дверь именитых игроков и тд, что скоро испанца отправят в отставку....
но прямо сегодня мы все видим результаты МС и Арсенала...
Мареска , возможно, сейчас делает все тоже самое с составом без колебаний.
пока мы не знаем, к чему приведет это.
но его вектор понятен.
игроки тоже это поняли.
только фанаты Челси плачут)))