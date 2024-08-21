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«Манчестер Сити» может подписать нападающего «Селтика»

вчера, 15:28

Нападающий «Селтика» Киого Фурухаси заинтересовал «Манчестер Сити».

«Горожане» видят в игроке замену Хулиану Альваресу, который перешел в «Атлетико».

На данный момент МС не принял решения касательно трансфера японца.

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Все комментарии
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вчера в 16:29
Интерес «Манчестер Сити» к нападающему «Селтика» Киого Фурухаси может говорить о планах команды усилить состав и найти достойную замену ушедшему Хулиану Альваресу. Однако пока это лишь потенциальный интерес, и сделка ещё не состоялась.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:26
Думаю он согласится) А вот МС зачем он, пока не понимаю...
Хотя щас слухов полно будет про разных напов после ухода Альвареса
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:25
Ну а чё!Если парень на лавку согласен то можно)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:48
Что-то не верится совсем....
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