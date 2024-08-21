«Манчестер Сити» может подписать нападающего «Селтика»

Нападающий «Селтика» Киого Фурухаси заинтересовал «Манчестер Сити».
«Горожане» видят в игроке замену Хулиану Альваресу, который перешел в «Атлетико».
На данный момент МС не принял решения касательно трансфера японца.
Нападающий «Селтика» Киого Фурухаси заинтересовал «Манчестер Сити».
«Горожане» видят в игроке замену Хулиану Альваресу, который перешел в «Атлетико».
На данный момент МС не принял решения касательно трансфера японца.
Хотя щас слухов полно будет про разных напов после ухода Альвареса
Хотя щас слухов полно будет про разных напов после ухода Альвареса